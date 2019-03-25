Красотка из "Дома-2" дерет с похотливых мужиков по 193 тысячи за ночь

0
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня Звездный Инстаграм Форум Новости "Дома-2" Эксклюзив

Выбор читателей

Смирившаяся Рудковская отошлет подальше сына-гея
Мрачная Пугачева не взяла цветы у Орбакайте
"Старая кикимора": интимный снимок Лорак привел народ в бешенство
Объявлена дата смерти Бориса Моисеева
Топалов вышел из себя на похоронах Началовой
партнеры
Понедельник 25 марта
Лента новостей
17:13
В Нижнем Новгороде таксисты устроили массовую драку
17:03
Гороскоп на апрель
16:49
Затравленной Скабеевой предъявили список претензий
16:38
Сеть медицинских лабораторий дарит скидку на все анализы
16:00
"Ответ ООО "Корпорация СТС" и АО "Ямалкоммунэнерго" на публикацию статьи "Кто зарабатывает на Ямало-Ненецком округе"
15:58
Странные конфузы из-за возраста
15:38
В туалете автовокзала в Краснодаре нашли тело младенца
15:33
Третий Международный конкурс пианистов Владимира Крайнева пройдет в Москве
15:29
Основатель сети кафе "Андерсон" обвинила в клевете Роспотребнадзор
15:24
Весеннее обострение: россиян спасают от психических расстройств
14:55
Учительницу уволили за снимок в купальнике
14:53
В Кремле посмеялись над провалом расследования США
14:48
Последствия взрыва жилого дома под Краснодаром попали на видео
14:31
У дебоширов Кокорина и Мамаева появился влиятельный покровитель
14:17
Сенсационный поворот в деле сбитого над Украиной Boeing
14:16
Живой труп: приговоренный врачами почтальон воскрес в морге
14:15
Вскрылось имя жениха Бузовой
14:04
В туалете на вокзале Краснодара нашли мертвого младенца
14:03
"Сам себе в рот": мужа Наташи Королевой сняли с мужчиной
13:53
В Карелии при пожаре погиб мужчина
13:43
Садальский довел до экстаза любимую Кудрявцеву своей миниатюрной "птичкой"
13:37
Мажор на Gelandewagen сбежал после смертельной аварии
13:35
Раскрыт эффективный способ похудения
13:32
"Кровь впиталась в стены": агент СБУ рассказал о тайных тюрьмах Порошенко
13:23
В Уфе в машину воткнули топор и похоронный венок
13:21
Шикарная Лобода прилюдно обнималась с афроамериканцем
13:13
Эффектная Безрукова появилась на красной дорожке
12:56
Алкоголизм: новый роман Питта добил Джоли
12:50
На Урале детское питание хранили в морге
12:46
Дочь шпиона из КГБ штурмует эстрадные подмостки
12:45
На складе с горючими материалами в Подмосковье произошел пожар
12:43
Медведев одобрил цифровую маркировку молочной продукции
12:42
Известный певец нелепо погиб во время съемок клипа
12:38
Мускулистые красотки показали бицепсы
12:37
Возле психбольницы под Дмитровом нашли расчлененную лошадь
12:32
Автомобили INFINITI можно будет купить онлайн
12:25
Цекало раскошелился на роскошный отдых для молодой жены
12:24
Удар под дых: жена пошла против рвущегося к власти Зеленского
12:21
На Урале бывший охранник застрелил двух женщин ради сына
12:10
Омерзительная выходка с ребенком отвернула поклонников от Леонтьева
12:06
Поисковики погибшей группы Дятлова скрыли страшные находки
11:54
Хоккейный тренер Мариничев умер в 66 лет
11:48
"Как мумии": Пугачева показала странное фото с "братом"
11:35
Как живет малолетняя дочь после смерти Началовой
11:33
В Москве легковушка протаранила машину полиции
11:22
Человечество предупредили о смертельном вирусе
11:18
Родившая Порошина вышла в свет с кольцом и мужчиной
11:08
Популярный напиток оказался лучшим средством от ожирения
10:45
Свежевыжатый сок признали опасным
10:44
Последствия смертельной аварии под Москвой сняли на видео
10:28
Панин слезно оправдался за грязные слова о России
10:21
В Казахстане загорелось месторождение нефти (видео)
10:18
Сделано заявление об отказе Порошенко от выборов
10:08
Варнава возбудила россиян интимным снимком
09:53
Дочь Назарбаева взбесила словами о детях-инвалидах
09:51
"Давайте уже честно": Кожевникова уличила теряющую память Собчак
09:46
В Находке мужчина с бензопилой ворвался в кафе (видео)
09:39
Загитова оконфузилась на глазах у всего мира
09:10
Резко сдала: появились свежие фото больной Ротару
09:10
Народ возмущен лицемерием звезд на похоронах Началовой
09:08
Умер заслуженный тренер России
08:34
Стало известно о срочной госпитализации борющегося с раком Николаева
08:31
Тутберидзе постигла страшная трагедия
08:29
На юге Москвы машина насмерть сбила человека
08:19
На Ямале потух Вечный огонь
08:12
Ariel выпустила капсулы для стирки PODS 3 в 1
07:56
На военной базе США в Японии произошел взрыв
07:49
Бывшего совладельца "Зимней вишни" задержали в Польше
07:43
Вулкан на Камчатке выбросил столб пепла
07:38
В центре Москвы мужчину ударили ножом
06:40
Оскорбивший Путина Лукашенко довел народ до лютого бешенства
06:14
Меган Маркл и принц Гарри потеряли миллионы долларов
04:19
Зарвавшегося Шнурова погнали пинками под зад
02:11
Неожиданный поворот в скандале с унизившим звезд Дробышем
00:05
Великий пост: Рецепт полбяной каши с черными лисичками и грибным отваром
21:52
Тайна раскрыта: кто позволил Майклу Джексону надругаться над беззащитными детьми
20:10
Гороскоп на неделю
18:33
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 24 марта 2019 года
17:57
Убил родного брата: преступника Порошенко отправляют в тюрьму
17:16
Самый сексуальный тренер покоряет мир роскошным телом
16:34
Вайкуле раскрыла причину своей пагубной зависимости
15:57
Пляшущий на костях Малахов довел до слез родителей Началовой
15:39
Родная мать спасла Баскова от нелепейшей смерти
15:00
Юная виолончелистка из России удивила чопорных европейцев музыкой Боярского
14:29
В Москве жестоко избили сына известного повара
13:43
Россияне в ярости из-за подлой выходки Лукашенко перед важным событием
13:14
"На голую грудь": Пугачева удивила Леонтьева роскошным подарком
12:34
47-летняя Орбакайте без косметики восхитила россиян
11:52
"Сволочи": Ахеджакова плюнула в душу известным актерам
11:24
Боится повторить судьбу Началовой: запаниковавшая Семенович бросилась к медикам
10:48
Скандал с расставанием Башарова с женой оказался мерзкой постановкой
10:16
Кольцо на безымянном пальце Бузовой взбудоражило народ
10:12
Отец раскрыл главную причину всех бед Началовой
08:02
Меркель вонзила нож в спину доверчивого Порошенко
07:30
Наглец Лукашенко нанес Путину удар ниже пояса
06:02
Известная актриса попросила Путина о гражданстве
04:01
В страшном пожаре под Красноярском погибли дети
02:05
Рианна довела до экстаза сексуальным нарядом
00:05
"Зачем было себя уродовать?": пользователи восхищаются клипами юной Началовой
22:02
На Рудковскую накинулись за новое увлечение сына
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Ответ ООО "Корпорация СТС" и АО "Ямалкоммунэнерго" на публикацию статьи "Кто зарабатывает на Ямало-Ненецком округе"
"Не смеши": потерявшая грудь Бузова всполошила народ нелепым оправданием
Тайная возлюбленная Золотухина прервала молчание
Самый сексуальный тренер покоряет мир роскошным телом
Рианна довела до экстаза сексуальным нарядом
Гороскоп на апрель
Шоу-бизнес

Красотка из "Дома-2" дерет с похотливых мужиков по 193 тысячи за ночь

Фото: www.globallookpress.com
Заниматься проституцией в "Доме-2" считается добродетелью и является чуть ли не обязательным для участников. Продажа тела возводится здесь в культ и является делом привычным, как и скандалы, драки, интриги.
прочитано 2433 раза

Долгое время бывшая участница телестройки Яна Шевцова клялась в вечной любви лишь одному избраннику – известному рэперу Гуфу. 18-летняя блондинка уверяла, что ждет от него ребенка и хочет создать с артистом семью. Правда, вскоре обман девушки вскрылся.

ПО ТЕМЕ

Размазывала сопли по лицу: с Бузовой случилась истерика прямо в "Доме-2"

Жеребец из "Дома-2" придушил умоляющую поласкать языком развратную любовницу

Новости "Дом-2"

Сюжеты Новости "Дом-2"

Теперь же Шевцова утешается с похотливыми мужиками, которые преподносят ей щедрые вознаграждения. В распоряжении журналистов оказалась переписка, в которой звезда скандального реалити-шоу обсуждает детали интимной ночи с таинственным спутником. Она просит заплатить ей за визит 3000 долларов – примерно 193 тысячи рублей по сегодняшнему курсу.

Сама Яна не отрицает: она очень любвеобильная девушка. И выгодно этим пользуется. "У меня действительно много поклонников. Мне нравится принимать их презенты. Однако того единственного я пока не встретила", – цитирует Шевцову журнал "Мир реалити-шоу "Дом-2".

Семь лет назад эпатажный продюсер Александр Валов в интервью уверял, что почти каждая вторая участница "Дома-2" – проститутка, а сам проект – большой всероссийский притон. "У меня  существует свое модельное агентство с эскорт-уклоном. Так туда попало 80% бывших участниц "Дома-2". Все они занимаются не только сопровождением, но и оказывают сексуальные услуги", – говорил тогда журналистам Валов. Позже Виктория Романец обвинила Инессу Шевчук в оказании эскорт-услуг, опубликовав переписку последней. В ней девушка якобы оговаривает плату за анальный секс с потенциальным клиентом.

Автор: Иван Губкин25 марта 2019, 16:18
ФОТОРЕПОРТАЖ

Главные звезды "Дома-2" похудели до неузнаваемости

567

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

В Кремле посмеялись над провалом расследования США
"Кровь впиталась в стены": агент СБУ рассказал о тайных тюрьмах Порошенко
Удар под дых: жена пошла против рвущегося к власти Зеленского
Сделано заявление об отказе Порошенко от выборов

Шоу-бизнес

Красотка из "Дома-2" дерет с похотливых мужиков по 193 тысячи за ночь
Объявивший об уходе Шнуров нашел новый способ наживы
Придирчивая Меган Маркл разрушила планы принца Гарри
Мертвая Началова стала причиной громкого скандала на Первом канале

Проишествия

Живой труп: приговоренный врачами почтальон воскрес в морге
Известный певец нелепо погиб во время съемок клипа
Селфи с дьяволом на Бали едва не стоило жизни туристке (видео)
Убил и закопал: с красоткой-продюсером жестоко расправились

Lifestyle

Юная виолончелистка из России удивила чопорных европейцев музыкой Боярского
Звезду сериала "Игра престолов" сразил инсульт
Звезде сериала "Игра престолов" понадобилось лечение после смерти
Нетребко изменилась до неузнаваемости
Шоу-бизнес

Стало известно о срочной госпитализации борющегося с раком Николаева

Сообщалось, что телеведущий потерял сознание
Шоу-бизнес

Как живет малолетняя дочь после смерти Началовой

Девочка не может поверить в случившееся

Шоу-бизнес

Родившая Порошина вышла в свет с кольцом и мужчиной

Актриса появилась на кинопремьере
Шоу-бизнес

"Давайте уже честно": Кожевникова уличила теряющую память Собчак

Две блондинки сошлись в новом раунде

Гороскоп

Гороскоп на апрель
Гороскоп на неделю
Совет на выходные
Сбежавшая из страны Рынская отогреется в объятиях нового мужчины

Фоторепортажи

Шикарная Лобода прилюдно обнималась с афроамериканцем
Эффектная Безрукова появилась на красной дорожке
Мускулистые красотки показали бицепсы
Самый сексуальный тренер покоряет мир роскошным телом

Спорт

У дебоширов Кокорина и Мамаева появился влиятельный покровитель
Загитова оконфузилась на глазах у всего мира
Тутберидзе постигла страшная трагедия
Тарасова сплясала после провала российских фигуристов

Регионы

Крымский мост признан бесполезным
Подробности кровавой бойни на Урале
Веселый грабитель ювелирного попал на камеры наблюдения
"Покайтесь!": россияне увидели предвестник конца света

Популярные акции

Все Промокоды Промокоды М.Видео
Промокоды iHerb Промокоды Озон
Промокоды Ситилинк Промокоды AliExpress
Промокоды Tmall Промокоды Фоксфорд
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru