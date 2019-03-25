Красотка из "Дома-2" дерет с похотливых мужиков по 193 тысячи за ночь

Заниматься проституцией в "Доме-2" считается добродетелью и является чуть ли не обязательным для участников. Продажа тела возводится здесь в культ и является делом привычным, как и скандалы, драки, интриги.

Долгое время бывшая участница телестройки Яна Шевцова клялась в вечной любви лишь одному избраннику – известному рэперу Гуфу. 18-летняя блондинка уверяла, что ждет от него ребенка и хочет создать с артистом семью. Правда, вскоре обман девушки вскрылся.

Теперь же Шевцова утешается с похотливыми мужиками, которые преподносят ей щедрые вознаграждения. В распоряжении журналистов оказалась переписка, в которой звезда скандального реалити-шоу обсуждает детали интимной ночи с таинственным спутником. Она просит заплатить ей за визит 3000 долларов – примерно 193 тысячи рублей по сегодняшнему курсу.

Сама Яна не отрицает: она очень любвеобильная девушка. И выгодно этим пользуется. "У меня действительно много поклонников. Мне нравится принимать их презенты. Однако того единственного я пока не встретила", – цитирует Шевцову журнал "Мир реалити-шоу "Дом-2".

Семь лет назад эпатажный продюсер Александр Валов в интервью уверял, что почти каждая вторая участница "Дома-2" – проститутка, а сам проект – большой всероссийский притон. "У меня существует свое модельное агентство с эскорт-уклоном. Так туда попало 80% бывших участниц "Дома-2". Все они занимаются не только сопровождением, но и оказывают сексуальные услуги", – говорил тогда журналистам Валов. Позже Виктория Романец обвинила Инессу Шевчук в оказании эскорт-услуг, опубликовав переписку последней. В ней девушка якобы оговаривает плату за анальный секс с потенциальным клиентом.