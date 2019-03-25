Красотка из "Дома-2" дерет с похотливых мужиков по 193 тысячи за ночь
Долгое время бывшая участница телестройки Яна Шевцова клялась в вечной любви лишь одному избраннику – известному рэперу Гуфу. 18-летняя блондинка уверяла, что ждет от него ребенка и хочет создать с артистом семью. Правда, вскоре обман девушки вскрылся.
Теперь же Шевцова утешается с похотливыми мужиками, которые преподносят ей щедрые вознаграждения. В распоряжении журналистов оказалась переписка, в которой звезда скандального реалити-шоу обсуждает детали интимной ночи с таинственным спутником. Она просит заплатить ей за визит 3000 долларов – примерно 193 тысячи рублей по сегодняшнему курсу.
Сама Яна не отрицает: она очень любвеобильная девушка. И выгодно этим пользуется. "У меня действительно много поклонников. Мне нравится принимать их презенты. Однако того единственного я пока не встретила", – цитирует Шевцову журнал "Мир реалити-шоу "Дом-2".
Семь лет назад эпатажный продюсер Александр Валов в интервью уверял, что почти каждая вторая участница "Дома-2" – проститутка, а сам проект – большой всероссийский притон. "У меня существует свое модельное агентство с эскорт-уклоном. Так туда попало 80% бывших участниц "Дома-2". Все они занимаются не только сопровождением, но и оказывают сексуальные услуги", – говорил тогда журналистам Валов. Позже Виктория Романец обвинила Инессу Шевчук в оказании эскорт-услуг, опубликовав переписку последней. В ней девушка якобы оговаривает плату за анальный секс с потенциальным клиентом.
Сообщалось, что телеведущий потерял сознание
Девочка не может поверить в случившееся
Актриса появилась на кинопремьере
Две блондинки сошлись в новом раунде
Популярные темы форума
Кейт Миддлтон или Меган Маркл
Был секс, но встречаться не предложил
Имя Анастасия
Завидую замужним подругам
Хочу ее мужа
Жена шарится по карманам
Екатерина или Виктория
Препод намекает на секс
Мужчины не ценят хорошего отношения
Моника Белуччи
Дочь хочет сделать тату
Виктория
Сказал, что ему нужна девственница
Куриная диета
Женщина обеспечивает мужчину
Меган Маркл
3 сигареты в день много?
Постоянно мерзнут ноги
Что подарить бабушке на день рождения?
Таблетки для экстренной контрацепии
Колоть губы во время беременности
Чем вы занимались, когда были в декрете?
Хватит страдать фигнёй. И ПРИДУМЫВАТЬ НАДУМЫВААТЬ МЫЛЬНЫЕ ПУЗЫРИ. НИ ОДИН ЖУРНАЛИСТ С ПРОШЛЫХ ВЕКОВ ДАЖЕ НЕ МОГ ПОДУМАТЬ ОБ ИЗВРАЩЕНИИ МАТЕРИАЛА И ФАКТОВ НА СТОЛЬКО....
Может ли девушка сделать первый шаг?
Подруга специально нагнетает
Крутит на минет.
Фейсбук
Медовая диета
Помощь гадалки, нужно ли это?
Поболтаем?