Новорожденному сыну Рапунцель из шоу "Дом-2" прокололи веко
Появившаяся без прически и макияжа Рапунцель показалась многим зрителями шоу изможденной, издерганной. Судя по всему, заботы о малыше даются новоиспеченной родительнице нелегко.
Меж тем, ее экс-возлюбленный Илья Яббаров добавляет Алене проблем. Участник "Дома-2" заявил, что обижен на мать своего наследника.
В беседе с Мариной Африкантовой Рапунцель заявила, что до Яббарова ей и дела нет. Сейчас она жалеет, что во время вынашивания ребенка реагировала на провокации Ильи.
"У меня дома маленький ребенок, неспокойный. Я и так с этой гребаной беременностью, я честно, так пожалела, что обращала на что-то внимание", – резко высказалась звезда шоу "Дом-2".
Также Рапунцель сообщила, что новорожденный Богдан перенес операцию по зондирование слезного канала . Она сильно перенервничала в момент медицинской процедуры.
"А вчера у нас была операция, я ***** чуть не сдохла в больнице пока у меня ребенку делали операцию. Реально, чуть не сдохла, а сюда приезжаю, мне говорят Яббаров обиделся", – продолжила жаловаться Алена.
По словам звезды шоу "Дом-2" Илья не интересуется малышом. Он приезжает к Богдану лишь для того, чтобы сделать совместные фото для соцсетй.
К слову, поклонники "Дома-2" Алену Рапунцель не жалеют. По словам интернет-обывателей, звезда телестройки сама виновата в собственных проблемах.
"Слезный канал прочищали. Там в две секунды все проходит. Прокалывают около глаза нижнее веко и все готово. Больше тучи нагнала 🤷🏻♀️(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Надо было вести себя адекватно чтоб ребенок был спокойный", "С этой ГРЕБЕННОЙ БЕРЕМЕННОСТЬЮ? это что она мелет вообще?", – писали фанаты шоу "Дом-2".
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