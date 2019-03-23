Новорожденному сыну Рапунцель из шоу "Дом-2" прокололи веко

Молодая мама Алена Рапунцель приехала на телестройку в гости. Звезда реалити-шоу "Дом-2" жаловалась жителям Поляны на нелегкую судьбу. Ее маленького сына Богдана прооперировали, а отец малыша даже не поинтересовался его здоровьем.

Появившаяся без прически и макияжа Рапунцель показалась многим зрителями шоу изможденной, издерганной. Судя по всему, заботы о малыше даются новоиспеченной родительнице нелегко.

Меж тем, ее экс-возлюбленный Илья Яббаров добавляет Алене проблем. Участник "Дома-2" заявил, что обижен на мать своего наследника.

В беседе с Мариной Африкантовой Рапунцель заявила, что до Яббарова ей и дела нет. Сейчас она жалеет, что во время вынашивания ребенка реагировала на провокации Ильи.

"У меня дома маленький ребенок, неспокойный. Я и так с этой гребаной беременностью, я честно, так пожалела, что обращала на что-то внимание", – резко высказалась звезда шоу "Дом-2".

Также Рапунцель сообщила, что новорожденный Богдан перенес операцию по зондирование слезного канала . Она сильно перенервничала в момент медицинской процедуры.

"А вчера у нас была операция, я ***** чуть не сдохла в больнице пока у меня ребенку делали операцию. Реально, чуть не сдохла, а сюда приезжаю, мне говорят Яббаров обиделся", – продолжила жаловаться Алена.

По словам звезды шоу "Дом-2" Илья не интересуется малышом. Он приезжает к Богдану лишь для того, чтобы сделать совместные фото для соцсетй.

К слову, поклонники "Дома-2" Алену Рапунцель не жалеют. По словам интернет-обывателей, звезда телестройки сама виновата в собственных проблемах.

"Слезный канал прочищали. Там в две секунды все проходит. Прокалывают около глаза нижнее веко и все готово. Больше тучи нагнала 🤷🏻‍♀️(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Надо было вести себя адекватно чтоб ребенок был спокойный", "С этой ГРЕБЕННОЙ БЕРЕМЕННОСТЬЮ? это что она мелет вообще?", – писали фанаты шоу "Дом-2".