Пережившая разрыв яичника звезда шоу "Дом-2" залилась слезами

Майя Донцова не справилась с эмоциями. Звезда шоу "Дом-2" разрыдалась, беседуя с подругой.

Майя Донцова и ее возлюбленный Алексей Купин хотят стать родителями. Однако их мечта никак не сбывается. Участница шоу "Дом-2" не может забеременеть.

Девушка пытается восстановить женское здоровье. В декабре 2018 года Донцова попала в больницу с разрывом яичника. "Меня посадили на гормональный курс, теперь я пью специальные препараты. Так как разрыв яичника был несильный, зашивать мне ничего не пришлось. К счастью, удалось все вылечить медикаментами", – рассказывала тогда Донцова.

После Майя неохотно комментировала нюансы своего состояния. Однако, судя по анонсу следующего выпуска "Дома-2", где она буквально задыхается от рыданий, восстановление идет не так быстро, как хотелось бы девушке. Донцова не может подарить избраннику малыша и мучается от чувства вины.

Меж тем, не все поклонники шоу "Дом-2" жалеют Майю. Многие интернет-обыватели уверены, что Донцова давит на жалость перед конкурсом "Свадьба на миллион".

"Да ,уж , мы это проходили , опять на жалость пытается давить , то про детей и не вспоминала до ЧГ , пролетели мимо квартиры , теперь на кону лямчик на свадьбу , все веселились , ни слово о детях и вдрук ..... Надоело смотреть на цирк от Майи , повторяешся , это уже не интересно , вообще дети- это святое и не надо устраивать манипуляции на детях , по бойся бога...😢😢😢😢 (здесь орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)", – написала фанатка реалити-шоу"Дом-2".