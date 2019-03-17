Родившая Рапунцель из шоу "Дом-2" ошарашила внезапным признанием

Новоиспеченная мама Алена Рапунцель поделилась воспоминаниями о беременности. Звезда шоу "Дом-2" рассказала, как старалась вызвать роды.

В личном Instagram Рапунцель опубликовала снимок, на котором запечатлена на девятом месяце. Участница шоу "Дом-2" позирует в нижнем белье и прозрачном пеньюаре. Рукой она поддерживает огромный живот.

Ниже Алена написала, что на таком сроке очень тяжело передвигаться, поэтому она постоянно искала способы ускорить процесс. Однако сейчас скучает по животику.

"Вот тут мы еще с сыночком 2 в 1🙈😍 Помню свой 9 месяц беременности🤰🏽Было уже тяжело ходить и каждый день я искала способы , как поскорее уже спровоцировать родовую деятельность 🙈 И с 17 этажа спускалась до 1 🤷🏽‍♀️И ходила гуляла по 5 часов в день 🚶🏽‍♀️И каждую ночь засыпала с мыслями , что сегодня уже точно рожу 🙈Но сынок сам выбрал день , когда ему появиться на свет 👶🏼😍 (здесь орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)", – ошарашила внезапным признанием звезда "Дома-2".

Напомним, отцом малыша Рапунцель является участник телестройки Илья Яббаров. Молодой человек сейчас строит отношения с новой возлюбленной Ритой Ларченко. Первые недели после родов Яббаров принимал активное участие в заботах о ребенке. Однако в последнее время стал приезжать все реже.

Меж тем, такое поведение участника "Дома-2" не стало неожиданностью для Алены. Она и ранее говорила, что не доверяет возлюбленному. От греха подальше Рапунцель из шоу "Дом-2" решила в свидетельстве о рождении ребенка в графе отец поставить прочерк.