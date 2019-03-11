Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 11 марта 2019 года
Исхудавшая донельзя Пугачева произвела фурор на юбилее Леонтьева
Этой весной два главных артиста российской эстрады, которых многие юные считают учителями, наставниками и примерами для подражания, отмечают – страшно сказать! – 70-летие.
Валерий Леонтьев по этому случаю собрал до отказа Кремлевский дворец. На очереди аншлаг у Аллы Пугачевой. Пока же Примадонна пришла поддержать из VIP-партера ровесника и давнего друга.
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