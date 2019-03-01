Рапунцель из шоу "Дом-2" оставила грудную дочь "бомжевать"

В семье главной супружеской пары телестройки вновь большой скандал. Звезды шоу "Дом-2" Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко не могут договориться, где прописывать дочь Василису. Длинноволосая красотка, судя по всему, мечтает прибрать к рукам имущество мужа, нажитое им до брака.

Зрители реалити-шоу всерьез обеспокоены благополучием 11-месячной крохи. Выяснилось, что ребенок нигде не зарегистрирован.

Кроха не состоит на учете в детской поликлинике, не занесена в очередь в детский сад. Родители даже не обеспокоились оформлением детского пособия, так как для этого также нужна прописка.

Дима и Ольга понимают, что долго "бомжевать" ребенок не сможет, надо как-то решать проблему. Дмитренко прямо заявил Рапунцель, что не пропишет ребенка в квартире своей матери, пока родительница не составит завещание. Участник шоу "Дом-2" не хочет, чтобы жена имела какие-либо права на его возможное наследство.

Длинноволосая звезда телестройки, в свою очередь, понимает, что в случае развода останется ни с чем, совместно нажитого имущества у них пока нет, и непонятно, когда появится. Есть возможность прописать девочку в коттедже у ее матери, но этот вариант звезда "Дома-2" почему-то не рассматривает.

Меж тем телеаудитории постоянная ругань "Рапунцелей" порядком надоела. Многие критикуют пару, мол, любящие люди так себя не ведут. Некоторые поклонники шоу "Дом-2" не верят Дмитрию и Ольге, считая, что супруги используют дочь, чтобы привлечь внимание к своим персонам. Об этом сообщает Schlock.ru.

"Тема с квартирой уже давно тянется... жабень на нее глаз положила... и просит она не мамину квартиру, а та что была у лошка до нее. как же ей хочется отжать то хатенку))) и какие только темы не поднимала и причины не искала, то ей жилье в Москве нужно, а квартира дополнит покупку, то мать-не мать Дмитренко, то она в положении, сейчас вообще стыд потеряла – ребенком манипулирует. Правильно мама Дмитренко сделала, что переписала ее на себя и сдает в аренду. **** ей, а не квартира))) (здесь орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – рассуждает фанатка шоу "Дом-2".