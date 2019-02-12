Сбежавший муж бросил Рапунцель из "Дома-2" с помощью СМС-сообщения
После очередного скандала Дмитренко собрал свои вещи и уехал к родителям во Владивосток. Молодой отец больше не может выносить нытья жены по поводу и без.
Отогревшись под маминым крылышком, Дима понял, что на "Дом-2" возвращаться не хочет. Мужчина слишком устал от жизни под прицелом видеокамер и общества сварливой Рапунцель.
Общаться с Ольгой он пока не желает. Как настоящий джентльмен, Дмитренко "послал" возлюбленную с помощью СМС -сообщения. "Он не хочет возвращаться на проект, пишет, что хочет уйти и снимать квартиру один. Он не вспомнил о нас. В чем причина, я правда не знаю. Он сказал, что я ношу фамилию всей его семьи и позорю чету Дмитренко", – рассказала Рапунцель ведущей Ксении Бородиной.
После он опубликовал в личном Instagram страдальческий пост о том, что его браку пришел конец. "Семейная жизнь дала трещину 💔 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – театрально написал участник "Дома-2".
Сообразив, что муж бросил ее одну в чужом городе с ребенком на руках, Рапунцель бросилась посвящать тому посты в личном микроблоге. "Не обещай того,что выполнять не хочешь,не лги тому, кто верит всем твоим словам!😢Пока ты здесь мне голову морочишь – Господь все видит… и за это спросит Там…👆Как сладко врешь,когда я знаю правду! Пусть все останется на твоей совести😏", – обратилась к благоверному звезда шоу "Дом-2".
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