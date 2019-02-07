Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 7 февраля 2019 года
"Я ухожу к Богомолову, с которым собираюсь заняться сексом": Собчак заставили быть честной
Известный тележурналист Владимир Познер поддержал Ксению Собчак. За это блогер Лена Миро назвала его неумным, а гламурную ведущую призвала быть честной с мужем Максимом Виторганом.
Владимир Познер прокомментировал шумиху, возникшую на фоне слухов, что Ксения Собчак изменяет мужу Максиму Виторгану с Константином Богомоловым. Лена Миро поставила под сомнение утверждения Познера. В частности, блогер не поняла, почему он считает, что мужчине общество измены прощает, а женщине – нет.
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