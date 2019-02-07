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Старая Пугачева отказалась от еды из-за неизлечимой болезни

Алла Пугачева и Максим Галкин. Фото: www.globallookpress.com
Каждое появление главной эстрадной пары страны на публике становится сенсацией. Простые зеваки и репортеры сметают все на своем пути в надежде сделать удачный кадр Примадонны и ее пятого мужа. 
прочитано 1881 раз

Алла Пугачева и Максим Галкин стали почетными гостями премьеры фильма Александра Баршака "Пилигрим", в котором сыграли Игорь Петренко и Елена Север. Но пары фраз Примадонна удостоила лишь избранных, типа Вадима Верника. С журналистами же была холодна и молчалива.

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Алла Борисовна Пугачева

Алла Борисовна Пугачева певица

Верник и Пугачева встретились возле фуршетного стола киноцентра "Октябрь", но артистка к разносолам даже не притронулась. "Хочется кушать, а нельзя, – вздохнула певица. – И причин много разных – концерт на носу, сахарный диабет, старость. Надо жить дольше – значит, меньше жрать!"

О неизлечимом сахарном диабете Алла Пугачева говорит не впервые. Десять лет назад она исповедовалась у духовника в Киево-Печерской лавре. Близкий друг артистки митрополит Владимир после приватной беседы предложил выпить красного вина – кагора. "Мне нельзя сладкое, – призналась тогда Алла Борисовна едва слышным голосом своему духовному наставнику. – У меня диабет. Я могу лишь пригубить. Вообще, уже давно пытаюсь не есть сладкого, сахар скачет сильно".

 

 

Па данным Всемирной организации здравоохранения, каждый 20-й человек на планете болен сахарным диабетом. Он начинается в поджелудочной железе человека, однако при развитых стадиях затрагивает все органы и системы. Разрушенные бета-клетки, вырабатывающие инсулин, не восстанавливаются, поэтому заболевание считается неизлечимым. 

Среди звезд диабет разного типа очень распространен. От него лечатся, в частности, Михаил Боярский, Сальма Хайек и Сильвестр Сталлоне.

Автор: Иван Губкин7 февраля 2019, 13:23
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