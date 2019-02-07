"Кукла": помолодевшая Брежнева восхитила россиян
Снимок, на котором звезда запечатлена с распущенными волосами, появился несколько часов назад в ее микроблоге. В подписи к посту Вера Брежнева напомнила, что ближайший сольный концерт состоится 1 марта в Томске. Исполнительница обратилась к поклонникам с просьбой рассказать, какие места стоит посетить в этом городе. "1 марта Томск. Места? Люди? Истории? Рассказывайте, делитесь!" – написала она.
Некоторые пользователи стали советовать певице самые интересные достопримечательности Томска. Остальные принялись одаривать звезду комплиментами: "Красавица!", "Взгляд на миллион!", "Богиня!", "Кукла!", "Прекрасна", "Серьги очень красивые, идут Вам", "Идеальная женщина. Вера, Вы сногсшибательно выглядите!", "Какая Вы красивая! Не могу насмотреться на Вас", "Самая красивая, самая лучшая, самая прекрасная певица..."
Ранее Вера Брежнева отправилась на несколько дней на Мальдивские острова вместе с 32-летней манекенщицей Еленой Перминовой. Звезды устроили фотосессию на пляже. Несколько совместных снимков певица разместила в Instagram. Поклонники солистки отметили, что она выглядит гораздо лучше подруги.
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