Среда выдалась весьма насыщенной на скандалы и громкие заявления отечественных звезд. Команда "Дни.ру" не поленилась и собрала для читателей все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 6 февраля ноября 2019 года.



"Благодаря ей я сегодня жив!": втянутый в скандал с Собчак Виторган рассекретил свою девочку

Скандал вокруг Ксении Собчак, ее мужа Максима Виторгана и предполагаемого любовника Константина Богомолова затронул даже ее свекра Эммануила Виторгана. О невестке легендарный артист говорит уважительно и комплиментарно, а вот жену и дочь просто обожает.

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Эммануил Виторган опубликовал фотографию своей супруги Ирины и их маленькой дочери Этель. Как оказалось, 6 февраля у любимой женщины артиста день рождения.



Материал дополняется.

Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 6 февраля 2019 года, читайте в разделе и специальных сюжетах.

