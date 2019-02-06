Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 6 февраля 2019 года

"Благодаря ей я сегодня жив!": втянутый в скандал с Собчак Виторган рассекретил свою девочку
Скандал вокруг Ксении Собчак, ее мужа Максима Виторгана и предполагаемого любовника Константина Богомолова затронул даже ее свекра Эммануила Виторгана. О невестке легендарный артист говорит уважительно и комплиментарно, а вот жену и дочь просто обожает.
На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Эммануил Виторган опубликовал фотографию своей супруги Ирины и их маленькой дочери Этель. Как оказалось, 6 февраля у любимой женщины артиста день рождения.
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