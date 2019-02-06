Подслеповатая Пугачева в молитве упала на колени перед водокачкой

Пугачева очень любит бывать в курортной Юрмале. Одно время они с мужем Максимом Галкиным даже жили у сатирика Михаила Задорнова. Правда, без курьеза не обошлось.

Из окна на втором этаже дома Михаила Задорнова видно длинное цилиндрическое строение. "Когда у меня жили Алла и Максим, у них тут была спальня, – рассказал незадолго до смерти сатирик в интервью "Экспресс-газете". – Алла каждое утро крестилась на эту водокачку. Думала сослепу, что это церковь. С тех пор это самое намоленное место в Юрмале".

Пугачева – человек очень верующий. Она крестила детей и внуков, венчалась дважды – с Филиппом Киркоровым и Максимом Галкиным. Пятый муж-еврей ради свершившегося на шестой год совместной жизни церковного таинства даже принял православие.

На богомолье Примадонна ходит часто. В 2009-м певица исповедовалась у секретаря предстоятеля епископа Переяслав-Хмельницкого Александра, который отпустил ей грехи и дал архипастырское благословение. А перед тем как отправиться в Израиль на чистку сосудов, артистка посетила Киево-Печерскую лавру, чтобы пообщаться со своим другом-священником и исповедоваться.

Однако больше всего Примадонна любит соборный храм Святого благоверного Игоря Черниговского, что в подмосковном Переделкино. Он был освящен в 2012 году патриархом Кириллом и с тех пор в почете у многих звезд, живущих рядом. Пугачева всегда делает там щедрые пожертвования и, вероятно, просит прощения за многочисленные аборты и прегрешения.

"Всю оставшуюся жизнь буду каяться за первое венчание и просить прощения у Бога. Это был необдуманный, спонтанный и достаточно наивный шаг. Бес попутал. Слава Богу, что мне можно второй раз венчаться. Сегодня это осмысленное и праведное действо во имя любви и верности до конца моих дней. Господи! Продли мою счастливую жизнь в здравии и благополучии. Аминь..." – говорит артистка.

