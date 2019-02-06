Скоропостижно скончался знаменитый ведущий НТВ

Россиян потрясло ужасное известие. За неделю до 43-го дня рождения умер ведущий корреспондент НТВ Юрий Кучинский.



Коллеги Кучинского отмечают, что у журналиста был свой неповторимый стиль создания сюжетов. Юрий, как никто, мог раскрыть и показать с неожиданного ракурса самую банальную тему, пишет Ura.ru.

"За прошедшие годы для многих из нас он стал не просто коллегой, но и другом", – цитирует знакомого ведущего Teleprogramma.pro. Его уход стал серьезным ударом для российского сообщества журналистов, передает телеканал "360".

Напомним, что Юрий Кучинский начал сотрудничать с НТВ в качестве внештатного корреспондента в 1999 году. Позже он работал на других телеканалах. Последние 12 лет числился журналистом НТВ в Москве, сообщает RT.

Ранее народ взбудоражило известие о смерти артиста Молодежного театра на Фонтанке Анатолия Артемова. Ему было 76 лет.

Анатолий Артемов прославился благодаря таким телевизионным проектам, как "Агент национальной безопасности" и "Улицы разбитых фонарей". Также он играл в спектаклях Молодежного театра на Фонтанке, где служил с 1989 года.