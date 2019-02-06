Появились доказательства "фальшивой беременности" Меган Маркл

Меган Маркл ведет себя не так, как положено женщине на седьмом месяце беременности. В этом все больше убеждаются ее фанаты. В Сети появился хештег #megxit, под которым пользователи публикуют разоблачительные снимки.

Улик против герцогини Сассекской накопилось множество. По версии наблюдателей, наследника принцу Гарри родит суррогатная мать. А Маркл носит накладной живот, чтобы избежать скандала в королевской семье.

Странным показался поклонникам тот факт, что до сих пор неизвестен срок появления на свет первенца принца Гарри. Официально называют лишь приблизительный период – весна 2019 года. Еще больше запутала все сама герцогиня Сассекская: то утверждала, что вот-вот родит, затем вдруг заявила, что ждать пополнения можно только в конце весны.

Исследователи заметили, что на фотографиях Меган Маркл ее живот постоянно меняет размер и форму – то большой и круглый, то миниатюрный и плоский. Особенно взволновали поклонников кадры, сделанные 30 января во время визита будущей матери в Королевский национальный театр. На фотографиях живот герцогини то имеет сплюснутую форму, то выглядит круглым и большим.

Появляясь на публике, Маркл старается придерживать живот руками. Конспирологи уверены, таким образом герцогиня фиксирует накладной живот, чтобы публика ничего не заподозрила. Комментаторов не смущает тот факт, что большинство беременных женщин держатся за свой живот.



Удивляет фанатов и способность Меган Маркл сидеть на корточках на седьмом месяце беременности. По мнению наблюдателей, это невозможно физиологически – тем более на высоких каблуках-шпильках.

Кстати, об одежде. Меган Маркл, несмотря на серьезный срок беременности, не изменяет своему стилю. Кроме того что герцогиня Сассекская постоянно на шпильках, она одевается не тепло – несмотря на холодную погоду, – а красиво. То есть не заботится о здоровье будущего ребенка, отмечает Пятый канал.