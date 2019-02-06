"Держишь ребенка как мешок": Топалова затравили за поведение с сыном от Тодоренко

Влад Топалов наслаждается отцовством. Популярный исполнитель признался, что в любое время готов вставать и отмывать сына от продуктов жизнедеятельности. Однако забавное фото артиста с наследником почему-то понравилось не всем.

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Влад Топалов опубликовал фотографию, на которой запечатлел себя и своего маленького сына, которого ему подарила популярная ведущая Регина Тодоренко. Певец расположил малыша на своем крепком плече. "Вот так мы выглядим в 4 утра....😂😂😂 и в 5, и в 6) а если серьезно! То это – кайф) никогда не думал, что буду с такой радостью вставать и отмывать 💩 🤪 веселье! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – признался Влад Топалов.

Почему-то не всем поклонникам понравился снимок. Нашлись те, кто указал певцу на недопустимость его поведения с таким маленьким ребенком. "Ну ниче себе ты держиш ребенка как мешок! Все с телефоном постоянно, и прям не растоются с телефоном фу прям лиж бы фотку в инстаграмме и не важно че там делать", "С ребенком то аккуратнее!", "Ой что ж ты его так... 😱 Головку то придерживать надо, ведь еще наверно не может сам держать..." – заметили внимательные подписчики.

Впрочем, большинство комментариев оказались положительными. "Милота", "Это же свои родные💩😁😁😁в этом то все дело", "Какой же он маленький😘", "Здорово, терпения, сил и здоровья вашей семье", "Ути-пусички!!! Это ж такая радость, счастье. Потом только вспоминать будете", "Ооо супер конечно это счастье ,такой комочек", "То ли еще будет особенно в период прорезывания зубов отмывать в это время жидкий стул и обезбаливать десенки, но это счастье дети наше все", – выразили свои восторги поклонники.

Напомним, телеведущая Регина Тодоренко и популярный исполнитель Влад Топалов стали родителями в начале декабря. Ребенок появился на свет в одной из столичных клиник. Интересно, что выписка проходила в рамках строжайшей секретности. В отличие от многих отечественных знаменитостей, Регина и Влад предпочли обойтись без шариков, камер и кучи друзей.