Мать Тимати рассказала о смерти из-за рака

Симона Юнусова, мать рэп-исполнителя Тимати, ведет блог, в котором делится подробностями своей жизни – прошлой и настоящей. Женщина рассказала о том, как потеряла близкого человека из-за онкологического заболевания.

На официальной страничке в социальной сети Instagram Симона Юнусова регулярно публикует фотографии своей внучки Алисы – дочери Тимати и модели Алены Шишковой, а также экзотические виды и архивные снимки. Она выложила коллаж, состоящий из двух частей: на одном – фото бабушки, на втором – фото матери.

Оказывается, родственницу Симона потеряла из-за рака. "Однажды бабушка сказала: "Потрогай, у меня на плече вылезла какая-то "гуля". Шарик размером с перепелиное яйцо катался под кожей и вызывал у меня омерзение и животный страх. Через месяц мы узнали, что это метастазы..." – начала рассказ Симона.

Она призналась, что вследствие детского возраста не помнит подробностей болезни бабушки. И все же кое-что запомнилось особенно ярко. "Бабушка в основном уже лежала, но в этот день встала, оделась и куда-то пошла. Я смотрела из окна на ее осунувшееся лицо, маленькую фигурку, и мое сердце сжималось от тревоги и жалости. Она шла ссутулившись, прихрамывая на правую ногу. Эту походку в старости унаследует моя мама... Бабушки не было часа три. Она вернулась с аккуратной прической, подкрашенными волосами и розовым маникюром. Бабушка выпила сладкий чай, легла и больше не вставала. Через две недели ее не стало", – поведала мать Тимати.

На похороны маленькую Симону не взяли, решив, что ребенку нечего там делать. "Со мной осталось чувство незавершенности в отношениях с бабушкой и полное непонимание маминых страданий после ее смерти, которой она ей желала в гневе. Во всех тонкостях человеческих взаимоотношений я начну разбираться значительно позже..." – завершила пост Юнусова.