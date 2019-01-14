Коварная соперница уничтожает семью Рапунцель из шоу "Дом-2"

У Ольги Рапунцель появилась соперница. Участница шоу "Дом-2" заявила о намерении разбить семью длинноволосой красотки.

Ольга Сударкина не верит, что Дмитрий Дмитренко действительно любит свою супругу Рапунцель. Блондинка же не скрывает своих чувств к молодому человеку. Жительница телестройки ранее только флиртовала с женатым участником шоу "Дом-2", однако сейчас перешла в наступление и буквально преследует чужого мужа.

Сударкина заявила, что сможет увести Дмитренко у Рапунцель. По мнению блондинки, в отношениях супругов уже давно нет любви. Дима и Оля не испытывают сексуального влечения друг к другу и не проявляют нежных чувств. Якобы участник "Дома-2" уже не может скрывать раздражение, которое вызывает у него жена.

Не смущает Сударкину и тот факт, что ее соперница недавно подарила наследницу Дмитренко. К слову, новоиспеченный папаша души не чает в дочери Василисе. И много времени посвящает ее воспитанию.

Между тем многие участники "Дома-2" уверены, что Ольга Сударкина, ухлестывая за чужим мужем, пытается таким образом избежать построения отношений с другими ребятами. Пока ей верит только пара Ильи Яббарова и Риты Ларченко. Отметим, что Яббаров когда-то был любовником Ольги Рапунцель, а после от него забеременела ее сестра Алена.

"Сударкина, по– моему делает это все, чтоб задержаться на проекте. Она и так висит на волоске за изуродование девчонки. Фашистка, одним словом. Ни один мужик на нее не смотрит, поэтому она решила сама залезть без мыла в семью. Давно бы ведущие выгнали ее с проекта с черной меткой, чтоб она забыла дорогу на Дом2 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Эта Сударкина дура, гнать ее нужно. Просто таким образом она хочет удержаться на проекте. Она понимает, что ее выгоняют. Мерзко и подло лезть в чужую семью, где есть маленький ребенок. 🤮🤮", – рассуждают поклонники шоу "Дом-2".