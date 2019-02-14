Ставшую качком 71-летнюю Васильеву умоляют не лезть под нож

Ведущий стилист студии "Dajmur" Анастасия Николаева оценила внешность знаменитой актрисы. Через "Дни.ру" эксперт дала несколько профессиональных рекомендаций Татьяне Васильевой.

"Нельзя не отметить хорошее физическое состояние Татьяны Васильевой. Для ее возраста она выглядит просто шикарно, такой фигурой смогут похвастаться не все молоденькие девушки", – отметила стилист. Но помимо положительной оценки эксперт обратила внимание на некоторые недостатки во внешности артистки.

"На мой взгляд, Татьяна злоупотребляет услугами пластического хирурга и ей это явно не к лицу", – заявила Анастасия Николаева. Она считает, что Васильевой не стоит увлекаться этим и лишний раз ложиться под нож врача.

Не в восторге специалист и от того, как Татьяна Васильева пользуется декоративной косметикой. "Также на ее фотографиях часто присутствует агрессивный макияж – яркие губы, темные глаза. Такой образ может придать возраста любой девушке, что уж говорить о 71-летней даме, здесь он выглядит вульгарно и совсем не уместно", – уверена стилист.

"Смыть все яркие краски, придерживаться натуральных оттенков и в комплекте с такой фигурой, она станет действительно примером для подражания", – советовала Васильевой Анастасия Николаева. Но воспользоваться ли советом стилиста – решать только самой Татьяне Васильевой.

Напомним, ранее актриса опубликовала в соцсети снимок из спортзала, который привел в восторг ее поклонников. На фотографии Татьяна Васильева показала накачанные мускулы и похвасталась результатом жима 20 килограммов в положении лежа.