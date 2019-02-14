Ставшую качком 71-летнюю Васильеву умоляют не лезть под нож
"Нельзя не отметить хорошее физическое состояние Татьяны Васильевой. Для ее возраста она выглядит просто шикарно, такой фигурой смогут похвастаться не все молоденькие девушки", – отметила стилист. Но помимо положительной оценки эксперт обратила внимание на некоторые недостатки во внешности артистки.
"На мой взгляд, Татьяна злоупотребляет услугами пластического хирурга и ей это явно не к лицу", – заявила Анастасия Николаева. Она считает, что Васильевой не стоит увлекаться этим и лишний раз ложиться под нож врача.
Не в восторге специалист и от того, как Татьяна Васильева пользуется декоративной косметикой. "Также на ее фотографиях часто присутствует агрессивный макияж – яркие губы, темные глаза. Такой образ может придать возраста любой девушке, что уж говорить о 71-летней даме, здесь он выглядит вульгарно и совсем не уместно", – уверена стилист.
"Смыть все яркие краски, придерживаться натуральных оттенков и в комплекте с такой фигурой, она станет действительно примером для подражания", – советовала Васильевой Анастасия Николаева. Но воспользоваться ли советом стилиста – решать только самой Татьяне Васильевой.
Напомним, ранее актриса опубликовала в соцсети снимок из спортзала, который привел в восторг ее поклонников. На фотографии Татьяна Васильева показала накачанные мускулы и похвасталась результатом жима 20 килограммов в положении лежа.
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