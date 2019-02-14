Арестованный дебошир Мамаев совершил с зэками невероятное

Спортсмен принял участие в футбольном матче в московском СИЗО "Бутырка". Павел Мамаев забил семь голов.

Полузащитник "Краснодара" провел по одному тайму за каждую из команд. Встреча завершилась со счетом 8:7. 30-летний Мамаев показал невероятный результат: в своей профессиональной деятельности на воле он такого пока не делал.

При этом Мамаев забил семь мячей за обе команды, один из них – в падении через себя, передает RT. Команды заключенных провели на поле два тайма по 20 минут в формате "шесть на шесть", сообщает Telegram-канал радиостанции "Говорит Москва".

Примечательно, что нападающий "Зенита" Александр Кокорин, также содержащийся в "Бутырке", в матче не участвовал. По каким причинам футболиста не взяли в игру вместе с Мамаевым – не сообщается.

О том, что Павел Мамаев хочет сыграть в футбол в День всех влюбленных (14 февраля), стало известно 7 февраля. Таким образом спортсмен хотел поздравить женщин с праздником.

Напомним, Павел Мамаев и Александр Кокорин являются фигурантами трех уголовных дел, возбужденных по статьям "Хулиганство" и "Побои". Два дебоша с их участием произошли 8 октября в Москве. Спортсмены пробудут в СИЗО минимум до 8 апреля. Суд уже дважды продлевал срок их ареста.