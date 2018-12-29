Дебошир Мамаев пошел на хитрость в СИЗО

Полузащитник футбольного клуба "Краснодар" написал заявление на водителя телеведущей Первого канала Ольги Ушаковой. Павел Мамаев утверждает, что Виталий Соловчук ударил его.

В начале октября Александр Кокорин и Павел Мамаев вместе с двумя друзьями напали на водителя ведущей и избили мужчину. Теперь футболист "Краснодара" настаивает на том, что пострадавший сам начал потасовку. По словам спортсмена, Соловчук "ударил его в подбородок". В ответ футболисты напали на Владимира и повредили его автомобиль.

"Мамаев написал заявление на Соловчука о том, что тот ударил его в подбородок. В настоящее время его заявление выделено в отдельный материал и направлено в отдел полиции по Пресненскому району. Начата проверка, по итогам которой может быть возбуждено уголовное дело по ст. 116 УК РФ ("Побои")", – сообщает ТАСС.

Ранее супруга Павла Мамаева рассказала, как семья спортсмена готовится встретить Новый год без него. Алана поделилась, что дети с нетерпением ждут писем от папы, которые им должен доставить Дед Мороз. До этого они всегда отмечали праздники на курортах, но в этот раз им пришлось отказаться от дорогого отдыха. Женщина добавила, что не скрывает от наследников случившееся. Дети относятся к этому спокойно и все понимают.