Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 14 февраля 2019 года
Народ забросал камнями ненасытную юбиляршу Пугачеву
Одной из самых обсуждаемых новостей из мира российских звезд остается приближающееся празднование 70-летия главной фигуры российской сцены – Аллы Пугачевой. Однако реакцию людей на это событие не всегда однозначно положительная.
В Сетях появилась масса комментариев возмутившихся россиян, негодующих из-за заоблачных цен на билеты. Примадонне предложили потратить полученные миллионы на благотворительность.
Материал дополняется
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 14 февраля 2019 года, читайте в разделе и специальных сюжетах.
Певицу в последний раз видели на похоронах соседа
Он покинул ее накануне Дня всех влюбленных
Сердце артиста остановилось в одну секунду
Телеведущая не ожидала такого от родной кровиночки