"Убили меня!": замученная детьми Федосеева-Шукшина загремела в больницу

Конфликты в семье уже несколько лет изводят актрису Лидию Федосееву-Шукшину. Грызущиеся между собой дочери и внуки совсем не берегут здоровье звезды советского кино.

Несколько недель соседи не видели Лидию Николаевну – Шукшина не появляется дома. Оказалось, звезда загремела в больницу. Говорят, на самочувствии отразились проблемы, обрушившиеся на нее в последние месяцы. Якобы здоровье знаменитости пошатнулось из-за стресса.

"Еще несколько дней полежу. Надо до конца себя вылечить, а то времени нет. Все убили. Убили меня!" – заявила Федосеева-Шукшина в телефонном разговоре с редакторами шоу "Пусть говорят" на Первом канале.

СМИ давно пишут о непростых отношениях Лидии Николаевны с дочками. Старшая наследница актрисы от брака с Вячеславом Ворониным считает, что мать отказалась от нее ради карьеры. Анастасия рассказала в одном из интервью, что впервые увидела родительницу в возрасте пяти лет и не общалась с ней довольно долго.

С детьми от Василия Шукшина тоже не все гладко. Мария не приняла в семью нового мужа Лидии Николаевны, продюсера Бари Алибасова. В свою очередь Ольга обиделась на мать из-за квартиры в центре Москвы. Федосеева-Шукшина отказалась продавать свою часть апартаментов, а после и вовсе переписала долю на внучку Анну.

С любимой когда-то Анечкой, дочерью Марии Шукшиной, отношения также испорчены. Актриса подала на девушку в суд. Звезда советского кино заявила, что внучка незаконно продала ее квартиру в центре Санкт-Петербурга. Добавим, что наследники замученной Лидии Николаевны воюют не только со знаменитой мамой и бабушкой, но и между собой.