Принц Гарри сбежал от беременной Меган Маркл

В этому году герцог и герцогиня Сассекские проведут День святого Валентина врозь. Пресс-служба Кенсингтонского дворца сообщила, что 14 февраля принц Гарри покинет Меган Маркл для исполнения королевских обязанностей.



Младший сын принца Чарльза отправится в тренировочный лагерь в норвежский город Бардуфосс. Визит супруга Меган Маркл будет приурочен к 50-летию со дня начала военных учений Exercise Clockwork, которые организуются ежегодно для служащих Военно-морского флота и Военно-воздушных сил.

"14 февраля герцог Сассекский встретится с военнослужащими, которые живут и тренируются на базе в Норвегии. Он посмотрит на оборудование, которое они используют для подготовки, а также поговорит с летным экипажем и инженерами", – говорится в сообщении.



Известно, что Меган Маркл является большой поклонницей Дня всех влюбленных, она не раз с восхищением говорила об этом празднике в интервью. Однако в своем блоге The Tig, который вела еще до знакомства с будущим супругом, бывшая актриса заявила, что 14 февраля "каждый может стать сам себе второй половинкой", сообщает британское издание Express.

В прошлом году принц Уильям также встретил этот праздник в одиночестве. В тот день Кейт Миддлтон побывала на встрече с кадетами на базе королевских Военно-воздушных сил в Кембриджшире. Герцогиня Кембриджская стала покровителем организации кадетов в 2016 году, сменив на этом посту герцога Эдинбургского. Во время визита ей показали учебный транспорт, на котором тренируются молодые пилоты. Пока не известно, как супруги проведут День святого Валентина в этот раз.