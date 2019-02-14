Принц Гарри сбежал от беременной Меган Маркл
Младший сын принца Чарльза отправится в тренировочный лагерь в норвежский город Бардуфосс. Визит супруга Меган Маркл будет приурочен к 50-летию со дня начала военных учений Exercise Clockwork, которые организуются ежегодно для служащих Военно-морского флота и Военно-воздушных сил.
"14 февраля герцог
Сассекский встретится с военнослужащими, которые живут и
тренируются на базе в Норвегии. Он посмотрит на оборудование, которое они используют для подготовки, а также поговорит
с летным экипажем и инженерами", – говорится в сообщении.
Известно, что Меган Маркл является большой поклонницей Дня всех влюбленных, она не раз с восхищением говорила об этом празднике в интервью. Однако в своем блоге The Tig, который вела еще до знакомства с будущим супругом, бывшая актриса заявила, что 14 февраля "каждый может стать сам себе второй половинкой", сообщает британское издание Express.
В прошлом году принц Уильям также встретил этот праздник в одиночестве. В тот день Кейт Миддлтон побывала на встрече с кадетами на базе королевских Военно-воздушных сил в Кембриджшире. Герцогиня Кембриджская стала покровителем организации кадетов в 2016 году, сменив на этом посту герцога Эдинбургского. Во время визита ей показали учебный транспорт, на котором тренируются молодые пилоты. Пока не известно, как супруги проведут День святого Валентина в этот раз.
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