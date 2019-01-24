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Пухнущие с голоду участники шоу "Дом-2" клянчат в магазинах

Фото: instagram.com/dom2_tnt
Руководство программы считает, что его участники "зажрались". Звезд шоу "Дом-2" пытаются вернуть с небес на землю.
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На телестройке начались волнения. Жители Поляны недовольны условиями содержания. Тут и там группы недовольных шепчутся, мол, и труд их не вознаграждается по достоинству, да с провизией постоянные перебои. Тяжело приходится работником публичного "Дома-2".

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Ольга Рапунцель

Ольга Рапунцель участница реалити-шоу "Дом-2"

Все эти пересуды так и остались бы за кадром, если бы не длинный язык Ольги Рапунцель. В модном бутике длинноволосая звезда реалити присмотрела куклу для своей маленькой дочери. Все ничего, только стоила эта игрушка ни много ни мало 25 тысяч рублей.

Так тратиться Ольга не хотела, она решила пойти другим путем: принялась клянчить элитного пупса у работников магазина. Рапунцель плакалась продавщицам, что и кормят их плохо, и бумагу дешевую в туалетах вешают, ну хоть на луну вой. Сотрудницы бутика сочувственно покачали головами и опубликовали рассказ звезды "Дома-2" в Сети.

Естественно, руководство реалити решило привести в чувства избалованных подопечных. На очередном собрании ведущий Влад Кадони напомнил участникам проекта, что живут они на всем готовом.

"У вас есть все необходимое и когда вы приезжаете в магазин и начинаете какие-то вещи выклянчивать, рассказывая, что вам здесь плохо, вы выглядите стремно. Вы совсем идиоты что ли?" – кричал Кадони на собравшихся.

Большинство жителей "Дома-2", выслушивая отповедь ведущего, стыдливо опускали глаза, однако Илья Яббаров не мог не отреагировать на критику. "Чая четыре дня не было. Хожу, то у Купина попрошу два пакета, то у Капаклы. Давайте объективно говорить", – протестовал участник шоу "Дом-2".

 "Я не знал, что ты не доедаешь, – обратился Влад к Илье. – Я все время вижу твою круглую ряху, я думал ты переедаешь, а ты, оказывается, пухнешь с голоду".  

Автор: Руслана Алексеева24 января 2019, 14:39
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Красивая история любви беременной звезды "Дома-2" закончилась крахом

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