Хрупкий брак Рапунцель и Дмитренко из шоу "Дом-2" уничтожает проклятие

Дмитрий Дмитренко давно задумался об уходе с телестройки. Вот только идти молодому человеку и его семье некуда – своего угла нет, денег на покупку тоже. К 30 годам Дима нажил только дочь и почти позорную пометку в биографии – звезда шоу "Дом-2".

Дмитренко родом из Владивостока, в детстве он мечтал стать актером, после школы окончил Дальневосточную академию искусств. Пробовался на роли в кино, и даже где-то успел сняться, однако слава к Дмитрию не приходила. Амбициозному юноше приходилось подрабатывать ведущим в караоке-баре и помощником звукорежиссера в филармонии.

Последним шансом добиться известности стал для него телепроект "Дом-2". Но и тут молодого человека не воспринимали в серьез. Коллеги считали Дмитренко слабым и безвольным, и за глаза называли "тряпкой".

Со временем Дмитренко пообтесался, понял, как правильно вести себя на телестройке, и даже сделал там какое-то подобие карьеры. Женился на длинноволосой красавице Ольге Рапунцель, стал отцом прелестной дочери Василисы. Однако счастья в жизни Димы как не было и нет. Его хрупкий брак постоянно находится под угрозой, он часто конфликтует с женой и ее родственниками, которые также обитают на "Доме-2".

Давний друг Дмитрия Александр уверен, что участник телестройки проклят. Много лет назад Дмитренко разбил сердце красотке по имени Ксюша, с которой долго встречался. Якобы молодой человек ужасно обошелся с зазнобой. После предательства любимого девушка увлеклась оккультными науками, объявила себя экстрасенсом. Об этом сообщает Dom2Life.ru.

"Честно говоря, мне кажется, она наложила на Дмитренко порчу. Поэтому у него все неспокойно в жизни. Кстати, именно эта девушка мне постоянно показывала Димины социальные сети. Она была очень обижена на него после расставания", – отметил приятель звезды шоу "Дом-2".