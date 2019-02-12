Российские знаменитости уже давно поняли, что слава строится не только на таланте, но и громких скандал. "Дни.ру" сосредоточились на второй составляющей и собрали для читателей все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 12 февраля 2019 года.

"Сажусь на лицо": обвиненная в предательстве Собчак обнародовала контакт с двумя мужчинами

Ксения Собчак чутко держит нос по ветру событий. Скандально известная ведущая опубликовала видео, на котором запечатлена в компании двух представителей противоположного пола.

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Ксения Собчак представила новый выпуск своего YouTube-шоу "Осторожно, Собчак!" На сей раз гламурная блондинка встретилась с двумя шоуменами – Семеном Слепаковым и Михаилом Галустяном – и выяснила, кто из них смешнее. "Сажусь на лицо российскому юмору", – подписала Ксения публикацию, остроумно обыграв слоган рекламной компании всемирно известного бренда Reebok.

Прохор, прощай: Цымбалюк-Романовскую отправляют в колонию за мошенничество



Главное следственное управление ГУ МВД России по Москве возбудило уголовное дело в отношении бывшей супруги Армена Джигарханяна и экс-директора его театра Виталины Цымбалюк-Романовской. Киевскую пианистку, обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает ТАСС.



По 159-й статье Уголовного кодекса ей грозит до десяти лет колонии. В рамках дела уже проводятся следственные действия, допрошены свидетели. Как говорится, Прохор, прощай!

Беременной любовнице Гуфа грозит срок после встречи с Шепелевым

18-летняя экс-участница "Дома-2" Яна Шевцова утверждает, что ждет ребенка от Алексея Долматова, более известного как рэпер Гуф. Якобы артист, узнав о ее беременности, пригрозил расправой.

По словам Шевцовой, два года назад, когда ей было 16 лет, Долматов привез ее к себе в дом, напоил и лишил невинности. После этого они поддерживали отношения на расстоянии. Блондинка утверждает, что ради нее артист бросил вокалистку Кети Топурию. Яна утверждает, что была беременна от рэпера, но сделала аборт, а этого ребенка хочет сохранить. Однако сестра Гуфа считает эту историю наглой ложью. По мнению Ольги Долматовой, девушка оказывала ее брату интимные услуги за денежное вознаграждение, и никакого романа не было.

Совсем слегла: за больной Бузовой ухаживает мама



На днях стало известно, что Бузова очень больна. Артистка рассказала, что в самый неподходящий момент ее организм дал сбой. Ольга полагает, что не выдержала плотного рабочего графика.

Звезда пока отлеживается дома. Врачи прописали ей полный покой и постельный режим. Навестить заболевшую дочку приехала мама певицы. Ольга опубликовала в личном Instagram фотографию, на которой родительница прижимает ее к себе.

Ограбленная экс-любовником Волочкова сделала заявление



Сегодня, 12 февраля, в прессе появились слухи о том, что Анастасия Волочкова обвиняет своего бывшего гражданского мужа Игоря Вдовина в мошенничестве. Якобы отец ее единственной дочери умышленно ввел ее в заблуждение, в результате чего она стала беднее на 100 миллионов рублей. Бывшая прима Большого театра высказалась по поводу этих сплетен.

Прославленная балерина отмечает, что журналисты лезут не в сое дело, якобы это ее семейные проблемы, которые она не хотела бы делать публичными. "Мои финансовые взаимоотношения с моим бывшим мужем, это наши личные дела. Я не хочу их комментировать", – заявила балерина в своем Instagram.

Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 12 февраля 2019 года, читайте в разделе и специальных сюжетах.

