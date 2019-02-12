Совсем слегла: за больной Бузовой ухаживает мама
На днях стало известно, что Бузова очень больна. Артистка рассказала, что в самый неподходящий момент ее организм дал сбой. Ольга полагает, что не выдержала плотного рабочего графика.
Звезда пока отлеживается дома. Врачи прописали ей полный покой и постельный режим. Навестить заболевшую дочку приехала мама певицы. Ольга опубликовала в личном Instagram фотографию, на которой родительница прижимает ее к себе.
"Мамулик приехала потискать😌😌😌😙 так хочется уберечь родителей от лишнего волнения, но они все равно все узнают, и переживают 😔 Рядом с мамочкой всегда чувствую себя маленькой девочкой (здесь орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)", – написала Бузова ниже.
Поклонники теледивы отмечали, что Ольге следовало беречь здоровье. Поющей телеведущей припомнили нашумевшую фотосессию на отдыхе в Куршевеле. Облаченная только в купальник артистка позировала в сугробе. Якобы именно после возвращения с лыжного курорта, Бузова, и ранее сетующая на самочувствие, совсем слегла.
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