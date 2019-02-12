Прохор, прощай: Цымбалюк-Романовскую отправляют в колонию за мошенничество
Главное следственное управление ГУ МВД России по Москве возбудило уголовное дело в отношении бывшей супруги Армена Джигарханяна и экс-директора его театра Виталины Цымбалюк-Романовской. Киевскую пианистку, обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает ТАСС.
По 159-й статье Уголовного кодекса ей грозит до десяти лет колонии. В рамках дела уже проводятся следственные действия, допрошены свидетели. Как говорится, Прохор, прощай!
Цымбалюк-Романовской к подобным нападкам не привыкать. Она уверена, что с помощью талантливого адвоката Ларисы Широковой и небесного ангела-хранителя докажет свою невиновность. Виталина твердит, что у престарелого мужа ничего не крала и имущества не лишала, а виновных надо искать в его близком кругу.
Узнав о новых гонениях на Цымбалюк-Романовскую, люди поспешили в храмы, чтобы заказать молебны. "Господи всемилостивый! Как некогда Иосифа, заключенного в Египетской темнице, преславно освободил, так ныне молю Тебя избавить и рабу божью Викторию от уз и горькой беды!" – летят обращения к Всевышнему. Господь, конечно, не оставит красавицу и даст сил пережить неприятности...
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