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Исполнитель хита "Яблоки на снегу" проговорился о тяжелой болезни

Михаил Муромов. Кадр youtube.com
Музыкант Михаил Муромов рассказал, что в прошлом страдал от тяжелой болезни. Исполнитель хита "Яблоки на снегу" утверждает, что ему удалось вылечить себя самому благодаря уникальной способности.
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Артист уверен, что его кровь создает магнитные поля, которые оказывают положительное воздействие на окружающих. Как отметил исполнитель хита "Яблоки на снегу", этот необычный дар появился у него еще в детстве. Уже тогда Муромов помогал людям. "Я всегда был тепленький. Меня всегда клали женщины в постель, особенно если в турпоходах больших или спортивных лагерях. А тепленький не просто так, а из-за того, что магнитные поля", – поделился он.

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Перед тем как построить карьеру в музыкальном бизнесе, Михаил некоторое время подрабатывал массажистом. У него было много постоянных клиентов. "Я работал в бане массажистом-мойщиком. Ко мне была самая большая очередь. Я точки знаю хорошо. А поскольку есть воздействие, а когда точно знаешь, куда давить, то человек у тебя в руках", – передает его слова Пятый канал

За долгие годы исполнитель хита "Яблоки на снегу" только усилил свою способность. Когда врачи обнаружили у музыканта воспаление суставов, то он смог сам вылечить себя.  "У меня был бурсит на колене очень большой. Дошло до того, что резать, резать, резать. А я магнитиком его. Хорошим переменным магнитом поводил, поводил и убрал", – пояснил он. Артист добавил, что часто помогает своим близким людям, в частности, снимает сильную головную боль. 

Муромов также рассказал, что был хорошо знаком с целительницей и астрологом Джуной. По словам певца, эта встреча имела для него большое значение. Экстрасенс обучила артиста своим приемам и техникам. Впоследствии они даже записали совместную песню. 

Автор: Полина Крылова11 февраля 2019, 11:20

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