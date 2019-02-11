Исполнитель хита "Яблоки на снегу" проговорился о тяжелой болезни
Артист уверен, что его кровь создает магнитные поля, которые оказывают положительное воздействие на окружающих. Как отметил исполнитель хита "Яблоки на снегу", этот необычный дар появился у него еще в детстве. Уже тогда Муромов помогал людям. "Я всегда был тепленький. Меня всегда клали женщины в постель, особенно если в турпоходах больших или спортивных лагерях. А тепленький не просто так, а из-за того, что магнитные поля", – поделился он.
Перед тем как построить карьеру в музыкальном бизнесе, Михаил некоторое время подрабатывал массажистом. У него было много постоянных клиентов. "Я работал в бане массажистом-мойщиком. Ко мне была самая большая очередь. Я точки знаю хорошо. А поскольку есть воздействие, а когда точно знаешь, куда давить, то человек у тебя в руках", – передает его слова Пятый канал.
За долгие годы исполнитель хита "Яблоки на снегу" только усилил свою способность. Когда врачи обнаружили у музыканта воспаление суставов, то он смог сам вылечить себя. "У меня был бурсит на колене очень большой. Дошло до того, что резать, резать, резать. А я магнитиком его. Хорошим переменным магнитом поводил, поводил и убрал", – пояснил он. Артист добавил, что часто помогает своим близким людям, в частности, снимает сильную головную боль.
Муромов также рассказал, что был хорошо знаком с целительницей и астрологом Джуной. По словам певца, эта встреча имела для него большое значение. Экстрасенс обучила артиста своим приемам и техникам. Впоследствии они даже записали совместную песню.
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