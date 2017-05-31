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Шоу-бизнес

Михаил Муромов о сломанной с детства психике

Михаил Муромов. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomohov
Долгое время Михаил Муромов не появляется на публике и не дает концерты. Dni.ru позвонили певцу и узнали, в чем причина затянувшегося молчания.
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– В последнее время Вы редко радуете поклонников концертами и интервью. Многих интересует: куда пропал Михаил Муромов?

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-Пускай Аксюта ответит. Руководству Центрального телевидения виднее куда я делся с экранов и почему мою песню "Странная женщина" спел на Первом канале Миркурбанов без моего ведома. Так вот, я два раза звонил Эрнсту, один раз – Аксюте, который все время пытался от меня ускользнуть, прикрываясь чрезмерной занятостью. И это я еще не подал в суд, хотя один исполнитель просил у меня право на возможность выступать с этой композицией три года. У меня сгорела эта перспектива из-за Миркурбанова. А вообще, отвечая на ваш вопрос, я не пропал. Я вполне себе нормально функционирую.

– Это Вы про телевидение сейчас говорите. Почему не даете интервью?

– Смысла не вижу. Всегда все искажается. Мне пришлось из-за этого судиться не один раз. К счастью, все процессы я выигрывал, но какой ценой! Позвонил мне однажды паренек, представился корреспондентом известной газеты и пригрозил, что, если я не дам интервью, он сам навыдумывает обо мне. Напоследок кинул фразу: "Вы еще за мной побегаете". Можете представить себе, что суд сперва не хотел удовлетворять мое ходатайство, поддержав газету. Пришлось добраться до Верховного суда. Он и признал мою правоту. Правда, меру пресечения той газете назначили слабоватую – выплату в размере 50 тысяч за моральную компенсацию. К сожалению, если реагировать на все подобные случаи, придется судиться постоянно и посвятить этому всю жизнь.

– Вы гастролируете?

– Я только что приехал из Греции. Был на Крите и в Афинах с небольшой концертной программой. У нас же мало артистов собирают стадионы, как в Англии или Америке. Все себя стараются задействовать в телешоу, становятся наставниками, до детей уже добрались, проча им звездное будущее. На самом деле, просто ломают им с детства психику. Никуда эти бедные дети потом не попадут.

– Завтра День защиты детей. Вы планируете выступить где-то по случаю праздника?

– Я завтра даю концерт в память об Анатолии Поперечном. Нет исполнителя в Советском Союзе, который не спел бы песню на стихи этого выдающегося поэта. У меня лично пять композиций его авторства. Это будет уже третий вечер. К сожалению, многие артисты игнорируют данное мероприятие, потому что оно благотворительное. Мы собираем деньги на памятник. Что тут говорить, когда на похороны приехало человек тридцать! Хорошо, что Кобзон помогает. Фактически, из своего кармана деньги выложил на поминки, с местом на кладбище помог.

– Как Вы думаете, почему на российской эстраде сейчас почти не осталось поистине выдающихся поэтов, композиторов?

– Дайте денег. Талантливые люди-то есть. Просто пишут они в стол. У меня приятель – главный редактор одного не малоизвестного издательства. Так он жалуется, что издавать ничего не может. Субсидий нет, выпрашивает не позволяет совесть, а просто издавать неинтересно и бессмысленно. Мы сейчас только и видим на телеэкранах Ани Лорак, Дениса Майданова, Трофима и Филиппа Киркорова. Нас будут кормить этим до тех пор, пока не появится блевотное чувство. 

Автор: Василиса Моргунова31 мая 2017, 13:56

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