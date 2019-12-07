Камиллу Морроне заподозрили в беременности

На этот раз у любопытных фанатов появилась новая тема для обсуждений – возможная беременность светской львицы. Поводом послужил неудачно выбранный наряд Камиллы. Слишком свободного кроя было платье.
Морроне эту информацию не подтвердила, но и не опровергла. Впрочем, как и ее возлюбленный.
Ранее модель признавалась, что с пониманием относится к такому повышенному интересу окружающих к своей персоне. По ее словам, она бы тоже интересовалась жизнью девушки, которая связала судьбу с голливудским актером. Особенно, с учетом того, что между партнерами разница в возрасте больше двадцати лет.
Отметим, это уже не первый раз, когда пассию Ди Каприо подозревают в интересном положении. Ранее Камилла стала гостьей прошедшего в Марракеш фестиваля. На светском мероприятии девушка представила новую ленту "Микки и медведь", в которой Морроне сыграла одну из ролей, сообщает Teleprogramma.pro. На красной дорожке Камилла красовалась в облегающем платье с широким поясом на талии и открытой спиной. Ее аутфит и послужил поводом для сплетен.
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