"Уничижительно за ней ходить": Лещенко высказался о размере пенсии

Певец Лев Лещенко редко оставляет социально-значимые вопросы без внимания, особенно, если у него об этом спрашивают. Так знаменитость резко высказался о размере пенсии.



Мужчина признался, что его даже радует тот факт, что он не зависит от социальной выплаты. По его словам, сумма настолько незначительная, что он предпочитает просто сразу же переводить ее на благотворительность, а жить уже на заработанные на выступлениях деньги.

"Она настолько мизерная – уничижительно за ней ходить, понимаете. Вот мне, человеку состоятельному, уничижительно за ней ходить. И пусть меня как угодно осуждают, мол, заелся и все такое", – высказался певец в интервью корреспондентам газеты "Комсомольская правда".

Тем не менее, он отметил, что его жена получает весьма незначительную выплату. Лещенко возмутился такой ситуацией. По его словам, средняя пенсия по России куда выше той суммы, которую на самом деле получают пожилые люди. По всей видимости, такая социальная проблема по-настоящему волнует знаменитого артиста.

"Это позор – моя жена получает восемь с половиной тысяч рублей, хотя она работала в творческой среде. Как это может быть? Мы декларируем все время, что у нас средняя пенсия – 25 тысяч. Но это вранье самое настоящее! И вот с этим смириться я не могу", – подчеркнул Лещенко в беседе с журналистами.