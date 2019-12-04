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Шоу-бизнес

Ирина Слуцкая тайно родила третьего ребенка

Ирина Слуцкая. Фото: www.globallookpress.com
В семье прославленной фигуристки Ирины Слуцкой пополнение. Спортсменка родила третьего ребенка.
прочитано 3478 раз

Ирина Слуцкая из тех знаменитостей, кто предпочитает не афишировать подробности личной жизни. Вначале общественность постфактум узнала о ее разводе с первым супругом и втором замужестве. А теперь, спустя месяц с лишним, стало известно, что у прославленной фигуристки родился третий ребенок. Это мальчик, утверждает со ссылкой на свои источники сайт "Комсомольская правда".

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 Шоу "Судьба человека" с Корчевниковым

Сюжеты Шоу "Судьба человека" с Корчевниковым

О беременности спортсменки слухи ходили еще весной. Поводом послужило видео, на котором Слуцкая снята в подозрительно свободной футболке. Ирина пересуды не комментировала. И вот сейчас тайное стало явным. В новом выпуске ток-шоу Бориса Корчевникова "Судьба человека" фигуристка продемонстрировала фотографию, на которой запечатлена в нарядном платье, подчеркивающем большой живот.

На своей странице в социальной сети "Инстаграм" Слуцкая опубликовала видео анонса передачи. Там, после показа "беременного" фото, ведущий поздравляет спортсменку. "Друзья! Я очень долго молчала, но уже завтра, вы сможете узнать о моей счастливой жизни!) Смотрите душевный разговор с Борисом Корчевниковым на телеканале Россия-1 в 11.45 Вас ждут сюрпризы😉😉😉 (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – пообещала Ирина.

Напомним, что от первого брака у фигуристки подрастают 12-летний сын Артем и девятилетняя дочь Варвара. С первым мужем Сергеем Михеевым спортсменка развелась в 2016 году.

С бизнесменом Алексеем Говыриным Ирина Слуцкая была знакома давно. Когда фигуристка стала свободной, тот стал за ней ухаживать. Алексей сделал предложение 14 февраля 2018 года, но Ирина решила отложить бракосочетание, хотя кольцо взяла.

Наконец 23 июля влюбленные поженились. Свадьба была тайной – не знали даже родители. Добавим, что у Говырина тоже двое детей от предыдущего брака.

Автор: 4 декабря 2019, 09:04
ФОТОРЕПОРТАЖ

Стройная Слуцкая блеснула на красной дорожке

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Зяма Кронштейн
Ответить
Молодец!🌹
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