Вячеслав Мясников из "Уральских пельменей" сделал важное заявление

Артист заявил, что его "глупый видеоряд на песню "Люба" с дебильным текстом" набрал 86 тысяч просмотров. Вячеслав рассказал, что теперь он выпускает хорошую песню с клипом и очень умным текстом, которая называется "Дети".
"Если эту песню посмотрят больше, продолжу выпускать умные песни, если победит ЛЮБА, буду делать песни с идиотским текстом и дебильной музыкой", – написал комик.
Звезда отметила, его предчувствие подсказывает, что победу одержит песня "Люба". "Такое уж время. Этот то текст дочитали до конца процентов 10", – утверждает Мясников.
Отметим, в декабре прошлого года стало известно, что "Уральские пельмени" потеряли трех участников. Среди них оказался и Вячеслав. Он решил начать сольную карьеру, сообщает URA.RU.
Его супруга Надежда поддержала мужа в его решении. К слову, пара знакома еще с института. Тогда они и поженились. В 2011 году у них родились близнецы Костя и Максим. Еще спустя шесть лет Надежда подарила Вячеславу сына Никиту.
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