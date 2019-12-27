"Беременную" жену Меньшикова вывели на чистую воду

Олег Меньшиков довольно редко говорит о личной жизни. Как отмечали его коллеги, артист предпочитает не допускать в свои дела посторонних и скрывает подробности от любопытных глаз. Сейчас звезда отечественной сцены живет с молодой супругой Анастасией Черновой. Они поженилась еще в 2005 году, однако потомство так и не завели.
Стоит ли говорить, что, когда по Сети прошел слушок, будто жена Олега беременна, поклонники чуть ли не на ушах стояли? Поводом послужил выход супружеской четы в свет. Меньшиков вместе с благоверной появился на премьере фильма Федора Бондарчука. Для светского мероприятия Чернова выбрала свободное черное платье. Разумеется, фанаты тотчас же приписали 36-летней женщине беременность.
Впрочем, не все поверили, что жена артиста в интересном положении. Известный таролог и финалист популярного на телеканале ТНТ шоу "Битва экстрасенсов" Александр Кинжинов попытался с помощью карт выяснить, действительно ли у актера появится наследник.
"Часто знаменитости идут на определенные поступки для того, чтобы привлечь к себе внимание, или чтобы воспламенить угасающий интерес. Я не думаю, что в случае с 59-летним актером Олегом Меньшиковым и его 36-летней супругой, которые спровоцировали слухи о том, что они скоро станут родителями, в этом есть необходимость", – заявил экстрасенс, аккуратно намекнув, что Анастасия может пытаться зарабатывать популярность на теме беременности.
"Поводом для слухов стало то, что жена актера Анастасия стала появляться на публике в мешковатых нарядах. Правда ли, что она беременна? Карты сказали однозначно – нет, неправда", – сказал таролог в интервью Teleprogramma.pro.
Популярные темы форума
Почему Дибров женится на юных девушках.
Помогите отвязаться.
«Все женщины воспринимают друг друга как угрозу».
Вы верите знахарю с НТВ? Говорят излечивает от всего?
Страшно рожать от мужика без работы
Почему вы все такие страшные
Ищу себе жену узбечку от26 до30
Что мне делать.....
слышать мужское мнение, может и впрямь пойму, что со мной не так.
Они что уже разводятся? Насмешили называется.