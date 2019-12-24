Молодая жена беременна от 59-летнего Олега Меньшикова

В одном из столичных кинотеатров состоялась премьера фильма Федора Бондарчука "Вторжение". Картина рассказывает о нападении инопланетян на Землю и о глобальном потопе. Вероятно, поэтому знаменитостям пришлось позировать не на красной дорожке, а на фоне баннеров, имитирующих морские волны.
Новую работу представили исполнители главных ролей Александр Петров и Ирина Старшенбаум. Разумеется, отметился и режиссер Федор Бондарчук. Его сопровождала молодая супруга, актриса Паулина Андреева. Пару признали одной из самых ярких, хотя все гости пришли в черных нарядах. Интересно, что в зрительном зале оказалась бывшая супруга Федора. Светлана Бондарчук появилась в сопровождении нового возлюбленного.
Журналисты обратили внимание и на актера Олега Меньшикова, вышедшего в свет с молодой женой Анастасией Черновой. Пара редко посещает мероприятия, поэтому неизменно оказывается в центре внимания представителей СМИ. 36-летняя супруга артиста предстала перед камерами в свободном платье. Немедленно поползли слухи, будто Анастасия ждет ребенка.
Телеграм-канал "НеМалахов" утверждает, будто Чернова на первых месяцах, но интересное положение предпочитает не афишировать, поэтому и выходит в свет в не сковывающих движения нарядах. Если информация правдива, этот малыш станет для пары первым. Напомним, что Олег Меньшиков и Анастасия Чернова поженились 14 лет назад.
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