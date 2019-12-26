"Моральное уродство не лечится": близкие в припадке от вида извивающейся у шеста Заворотнюк

На одном из фанатских ресурсов появилось редкое фото, сделанное на презентации сезона телеканала НТВ в 2016 году. На нем Анастасия Заворотнюк сексуально взялась за шест перед мужиком в маскарадном костюме и подняла стройную ножку. В ту пору она была счастлива и совершенно здорова – о раке не было и разговора.
Журналисты, разумеется, не могли пройти мимо роскошного архивного кадра и сделали про это заметку. Люди ждут позитивных новостей о жизни любимой артистки! Однако публикация вызвала негативные эмоции у ее близких.
"Невозможно подобрать другие слова для подобного, – написали владельцы аккаунта "Поддержка Заворотнюк" в "Инстаграм". – Хочется продезинфицировать помещение. Жаль, что моральное уродство не лечится. Пусть в новом году воздастся по заслугам. И как в детском стишке про переходящую икоту и Федота, пусть с объекта вашего пристального внимания все придет к вам".
Наверное, желать людям смертельной болезни в предновогодние дни – нормальное поведение среди поддерживающих Анастасию Заворотнюк. Возможно, вместо того чтобы молиться и помогать ей морально, лучше денно и нощно сидеть в интернете, выискивая свежие публикации. И, конечно, "очень правильно" не давать встревоженным поклонникам информации, порождая волну слухов о вероятной болезни "прекрасной няни".
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