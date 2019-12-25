"Рака нет": Заворотнюк сексуально извивалась на шесте перед мужиком

В Сети как грибы после дождя множатся фан-страницы Анастасии Заворотнюк. Неравнодушные люди делятся фотографиями "прекрасной няни" разных лет. Именно там появился кадр, сделанный в 2016 году на презентации очередного сезона НТВ.
Тогда канал начал сотрудничество с главным Дедом Морозом страны – сказочный волшебник приехал в столицу из Великого Устюга и побывал на вечеринке, где ним встретилась Заворотнюк. Она только-только получила приглашение стать ведущей утреннего эфира на НТВ – была на пике формы, карьеры. Ни о каком раке тогда и речи не шло.
Завидев в руках Деда Мороза длинный посох с зеленым шаром – символом НТВ – в качестве наконечника, Настя начала на нем сексуально извиваться, аки на шесте в стрип-клубе. А заметив направленные на нее камеры, и ножку сексуально подняла, и грудь колесом выставила, и улыбнулась. Теперь вся надежда на то, что Дед Мороз по старой дружбе поможет Насте поправиться и снова блистать в свете.
Напомним, что новость о болезни звезды сериала "Моя прекрасная няня" повергла в шок всю Россию. Сообщалось, что якобы врачи поставили артистке страшный диагноз – "глиобластома". По некоторым данным, у Анастасии Заворотнюк четвертая стадия рака мозга. Писали даже о параличе правой стороны тела, но семья актрисы эту информацию опровергла.
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