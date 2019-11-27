Кого из звезд шоу-бизнеса ждали на гей-шабаше Собчак

В Сети бурно обсуждают смелый выпуск шоу Ксении Собчак. Блондинка устроила круглый стол, где подняла скандальную тему.



Теледива опубликовала в "Ютуб" очередную серию программы "Осторожно, Собчак!". Ксения пригласила для беседы шесть успешных геев, которые не скрывают своей ориентации. Собравшиеся рассказали с какими трудностями они сталкиваются, живя в России.

В самом начале выпуска Собчак оговорилась, что закон требует поставить этому шоу возрастной ценз "18+". Без этого ограничения говорить "открыто о гомосексуальности" не получится.

Шоу получилось крайне откровенным. Художник Федор Павлов-Андреевич, пожаловался, например, что люди, узнавая о его ориентации, постоянно спрашивают о том, как он занимается сексом. Живописец сравнил это с тем, как если бы у Ксении Собчак поинтересовались, в каких позах она забавляется с мужем Константином Богомоловым.

Интересно, что большинство комментаторов этот выпуск оценили положительно. Тем не менее Ксению Собчак упрекнули в том, что она не смогла затащить на "гей-шабаш" кого-нибудь из шоу-бизнеса. Оказывается, зрители ждали других гостей.

"Хотелось бы видеть Лазарева. Это самый несчастный человек среди гомосексуалов, на мой взгляд. Никто так не стесняется своей ориентации (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Не тех геев все хотели бы увидеть))", "А где: Киркоров, Лазарев, Билан, Басков, Малахов, Галкин?", "Можно выпуск геи обыкновенные версус геи эстрадные? Фомин, Лазарев, Цискаридзе, Басков, Рыбак, Билан, Меньшиков, Миронов...", "Невероятно бесстрашно, Ксения. Спасибо за этот формат. Всем присутствующим тоже благодарность) Много чего было сказано в точку", "Бомбическая передача, молодцы пацаны!" – писали поклонники Ксении Собчак.