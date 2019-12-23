Наталья Водянова в трусах обласкала старшего сына

Старшему сыну Натальи Водяновой исполнилось 18 лет. Любящая мать поздравила обожаемого наследника.

По словам модели, 18 лет пролетели как один день. В честь праздника звезда опубликовала на своей странице в социальной сети "Инстаграм" архивный снимок с Лукасом. На фото новоиспеченная мать позирует в яркой кофте, трусах и розовых колготках. Рядом смеется маленький наследник. На фото ему не больше трех лет.

"Сегодня ты начинаешь новую главу книги, на переплете которой останется твое имя. Ты послушный сын, внимательный внук, заботливый старший брат и верный друг! Добрый, мыслящий, смелый, искренний, остроумный – весь в мать, а главное – скромный человек! Если без шуток, то я верю, что перед тобой открыты все дороги, ты сам добился и заслужил всего талантом и усидчивостью. Я очень горжусь тобой, я всегда рядом, я твой фанат навеки! С днем рождения, сынок! Мой самый взрослый!" – высказалась любящая родительница.

Ответ Лукаса не заставил себя долго ждать. Он поблагодарил мать за все, что она ему дала, включая ДНК. "Мне очень повезло, что у меня такая невероятная и поддерживающая во всем мать", – заявил именинник.