Водянова вспомнила о первом выходе своего сына в свет

Недавно Наталья Водянова вновь посетила столицу. Она вместе с телеведущей и продюсером Яной Рудковской организовывает в Москве благотворительный бал Baby Love. Светские львицы договорились об этом ещё осенью на званом ужине. Обе были неотразимы: Водянова в темно-бардовом платье от кутюр, а Рудковская в пышном красном платье.
В этот раз модель не привезла с собой всех детей, а их у женщины целых пять. Но на балу она вспомнила, что 15 лет назад было первое светское мероприятие, которое посетил ее старший сын Лукас. В связи с этим Наталья запостила в социальной сети редкую фотографию, на которой она держит на руках привлекательного малыша. Ребенок одет в черный костюм, а мама в красное бархатное платье. Событие, о котором вспоминает Водянова, это сбор средств для фонда "Обнаженные сердца" в Нью-Йорке.
Фанаты пришли в восторг от умилительного снимка. Одни были шокированы тем, как Лукас вырос, ведь через неделю ему исполнится 18. Другие были поражены молодостью Водяновой спустя столько времени. Подписчики комментировали фотографию: "Лукас вырос, а мама вообще не изменилась", "Совсем не изменились, такая же молодая и красивая".
Кроме Лукаса, у Натальи есть ещё четыре ребенка. Дочь Нева и сын Виктор от бывшего мужа Джастина Портмана и сыновья Максим и Роман от нынешнего мужа Антуана Арно. Вся семья живет в Париже, а Арно трогательно заботится обо всех детях своей жены.
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