Популярная певица тайно вышла замуж за отца своей дочери

Американская поп-исполнительница Хиллари Дафф вышла замуж во второй раз. Избранником звезды стал музыкант Мэттью Кома. Торжество состоялось на заднем дворе дома певицы в Лос-Анджелесе. Влюбленные пригласили на церемонию только близких друзей и родственников.
Напомним, что Хиллари Дафф состояла в браке с хоккеистом Майклом Корми в 2010-2016 годах. В 2012-м певица родила возлюбленному сына Луку. С января 2017-го звезда стала встречаться с Мэттью Комой. В 2018 году у пары появилась дочь Бэнкс Вайолет Бэйр.
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