Мирослава Дума умирает из-за болезни легких

Модный журналист поделилась собственной историей и рассказала о том, как болезнь изменила ее взгляды на жизнь. По словам 34-летней бизнесвумен, она долгое время существовала в вечной гонке, упуская важные вещи.
Врачи не оставили Мирославе Думе надежды. "В этом году мне поставили диагноз редкое заболевание легких и дали семь месяцев, чтобы жить", - написала девушка в своем "Инстаграме". Тогда это известие жутко ее напугало, но теперь она понимает, что последние несколько месяцев восстановления были, возможно, самыми счастливыми в ее жизни.
"Эти последние месяцы были самыми творческими за мои 34 года. Однако успех для меня сегодня измеряется не внешними показателями, а тем, что внутри. Он измеряется моим собственным здоровьем и здоровьем тех, кого я люблю. Измеряется тем, какой я решила внести свой вклад в мир", – добавила Мирослава Дума. Она уверена, что в ее нынешнем состоянии сыграло большую роль небрежное отношение к себе.
"Годы самокритики, сомнений, стресса, диеты, физического, умственного и эмоционального подталкивания себя к разрушению моей иммунной системы сделали меня смертельно больным человеком", – отметила Мирослава Дума. Примечательно, что о страшной болезни журналистка узнала случайно: из-за ошибки адвоката.
Это позволило диагностировать заболевание на более ранней стадии и подарило Мирославе Думе небольшой шанс на излечение. В конце публикации знаменитость пообещала поклонникам, что позже подробнее расскажет о страшном недуге.
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