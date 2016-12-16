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Актрису Крючкову убивает яд древних китайских алхимиков

Светлана Крючкова. Фото: Дни.Ру
На днях звезда российского театра и кино Светлана Крючкова призналась, что причиной возникновения у нее онкологической болезни является отравление ртутью. Этот металл издавна называют "тихим убийцей", а количество его жертв в истории человечества просто невозможно подсчитать. Dni.ru разбирались, чем опасна ртуть и как избежать вреда, столкнувшись с этим ядом.
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Если ненадолго забыть об опасности ртути для здоровья человека, то следует признать, что это очень интересное вещество. Ртуть – практически единственный металл, находящийся в жидком, или расплавленном состоянии при комнатной температуре. Блестящие подвижные шарики мальчишки раньше добывали из разбитых градусников и превращали с их помощью "медные" монетки в "серебряные", проводя в кустарных условиях классическую реакцию амальгамирования.

Кроме градусников ртуть и ее соединения широко используются, например, в золотодобыче, производстве красок, фармацевтике и много где еще. Именно в этом и заключается ее коварство – никогда не знаешь, где этот жестокий тихий убийца подстерегает очередную жертву. Угрозу может представлять устаревший датчик, осветительная лампа, или, как в случае со Светланой Крючковой, лужица жидкого металла, разлитая на полу в соседней комнате.

Ртуть. Фото: ru.wikipedia.org

Попадая в организм, ртуть накапливается в костях, головном мозге, печени и почках. Особенно опасно, если речь идет не о металлической ртути, а о ее солях – они немедленно начинают разрушать нервные клетки, бьют по эндокринной и репродуктивной системам, вызывают кожные болезни. Отложенный по времени, но не менее зловещий результат отравления ртутью – различные опухоли.

Для того, чтобы обезопасить людей от этого яда, в последнее время практически все страны мира стараются ограничить использование ртути только теми отраслями, где без нее невозможно обойтись. Поэтому, например, в наших аптеках ртутные градусники практически уступили полки современным электронным термометрам. А вот в горном деле без ртути пока не обойтись – она эффективнее всего извлекает золото из тонко размолотой руды.

Древний яд

Со ртутью и ее опасными свойствами человечество знакомо очень давно. Еще древние даосские алхимики искали "кровь дракона" – киноварь – чтобы приготовить себе из нее средство для достижения бессмертия. Экспериментируя с этой природной рудой ртути, китайские даосы больше тысячи лет назад синтезировали несколько различных соединений опасного металла. И хотя целью их было бессмертие, ядовитая "кровь дракона" успешно сводила в могилу и самых талантливых, и самых бездарных адептов.

В европейской культуре за ртутью также тянется шлейф скоропостижных смертей. По одной из версий, великий австрийский композитор Вольфганг Амадей Моцарт вовсе не был убит завистником Сальери, а сам отравился ртутью. Музыкант просто не рассчитал дозировки лекарства от сифилиса, изготавливаемого в те времена из ртути, и невольно убил себя, приняв слишком много ядовитого препарата.

Иван Грозный Фрагмент картины Виктора Васнецова.

Не обошла кровавая жатва и Россию. Знаменитый царь Иван Грозный, как подозревают эксперты, был отравлен боярами, на протяжении нескольких лет добавлявшими в пищу царю ртуть. Когда современные исследователи провели анализ тела покойного, то даже спустя века выявили в них содержание ртути, многократно превышающее дейстующие предельно допустимые дозы (ПДК). Кстати, в волосах матери Ивана Грозного Елены Глинской анализы также зафиксировали аномально высокое содержание ртути.

Пока царь Иван умирал от ртути в Москве, в Чехии агонизировал знаменитый ученый 16 века Тихо Браге. Этот учитель Иоганна Кеплера и один из основоположников современной астрономии получил смертельную дозу ртути от наймита датского короля Кристиана IV, подозревавшего, что его мать состоит с ученым в любовной связи. Корифеи европейской науки того времени - Исаак Ньютон, Майкл Фарадей и Блез Паскаль – также принесли свое здоровье в жертву ядовитому металлу.

Даже в судьбе Наполеоне Бонапарта прослеживается роковая роль ртути. Хотя почти официальной причиной смерти смещенного французского императора на острове Святой Елены считается отравление мышьяком, прописанные британскими докторами пилюли с хлористой ртутью не могли не ослабить и без того подорванное годами войн здоровье полководца.

Угроза 21 века

Несмотря на весь прогресс техники и медицины, ртуть продолжает убивать и сегодня. Трагический пример Светланы Крючковой, к сожалению, не единственный. Несколько лет назад российский сенатор Ахмед Билалов, возглавлявший корпорацию "Курорты Северного Кавказа", начал чувствовать недомогание. Анализы показали, что в организме бизнесмена заметно превышено содержание ртути.

"Самое неприятное, что я довольно долго соприкасался с источником заражения. Вернувшись в Москву, я планирую обратиться в правоохранительные органы, чтобы они помогли разобраться с этой ситуацией", – заявил тогда Билалов, отметив, что ртуть была обнаружена в его московском офисе, и всех сотрудники пришлось отправить на внеплановое обследование.

Фото: Дни.Ру

Аналогичный случай произошел в 2014 году с московской журналисткой Мариной Хрусталевой. После того, как ее дети отравились этим опасным металлом, женщине пришлось бросить дом и эвакуироваться в другую квартиру. Врач-педиатр подтвердила, что факты обращения детей по поводу отравления ртутью время от времени фиксируются в Москве.

Что делать, если вы вдруг почувствовали металлический привкус во рту, беспричинные кровоточивость и набухание десен, боли в животе? Нужно обязательно обратиться к врачу, сдать анализы на содержание ртути, а в тяжелом состоянии незамедлительно принять внутрь молоко или взбитые с водой яичные белки. Они свяжут токсины, и должны быть затем как можно скорее выведены из организма.

Автор: Дмитрий Самарин16 декабря 2016, 19:25

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