Концерты отменены: Мадонна мучается из-за страшных болей

Исполнительница написала в своем "Инстаграме", что отменяет сразу три своих выступления. Концерты должны были состояться в Бостоне.
Артистка отменила шоу из-за проблем со здоровьем. Певица Мадонна поделилась с поклонниками, что испытывает "непреодолимые боли". Свой пост она начала с извинений, попросив прощения у своих фанатов. Ведь они долго ждали, чтобы увидеть и услышать своего кумира и заранее купили билеты.
"Боль, которую я сейчас испытываю, нестерпима, и я должна отдохнуть и следовать указаниям врачей, чтобы вернуться и сильнее и лучше и продолжить тур Madame X со всеми вами", – отметила певица Мадонна. Она добавила, что шоу приносит ей ежедневную радость, а его отмена стала настоящим наказанием.
К сожалению, перенести выступления на другие даты оказалось невозможно. Организаторы концертов звезды сообщили, что билеты будут аннулированы.
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