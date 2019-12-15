"Предает и продает": ухажер-обманщик довел Бузову до истерики на шоу "План Б"

Ольга Бузова узнала, что на поклонники приходил на кастинг шоу "План Б", чтобы вновь побороться за сердце звезды. Эта новость привела исполнительницу в ярость. Ведь этот мужчина предал ее и обманул.
Знаменитость недоумевает, как ему могло хватить наглости придти на новый телепроект после всего случившегося. Шокированы были появлением Лебедева на отборочном этапе мама и подруга Ольги Бузовой. По словам соведущего шоу "План Б" Тимура Батрутдинова, узнав о приходе экс-избранника, возмущенная певица поставила продюсерам условие: если они возьмут Лебедева то она откажется от участия.
"Я не хочу строить замки из песка или воздушные. Мне все это уже наобещали в прошлом году, а спустя год пришли на кастинг. Это такое издевательство просто, верх цинизма", – цитирует Ольгу Бузову Starhit.ru. Знаменитость доведена возмутительным фактом буквально до истерики.
По словам ведущей шоу "План Б", в начале отношений с Денисом Лебедевым она была вне себя от счастья. А позже начали всплывать различные неприятные истории о мужчине. Сначала Ольга Бузова думала, что это всего лишь сплетни недоброжелателей, но потом появились доказательства лжи ухажера.
Популярные темы форума
Умер Юрий Лужков
У папы появился друг.
Изменила мужу.
Читаю отзывы на взрослых сайтах и не понимаю мужчин.
Как вы относитесь к ИНЦЕСТУ?
Замуж за мусульманина
Романы кого вам нравятся больше - толстого или достоевского?
Ненависть к родителям.
Нужен совет.
О жертвах