На Бали: Бузова и Батрудинов ошеломили избранников на шоу "План Б"

Тимуру Батрутдинову предстоит сразу два свидания в последний день съемок проекта. В рамках романтических встреч комедиант определит, кто же из участниц пройдет в финал, а с кем из них юмористу предстоит попрощаться. Сейчас у Батрутдинова стоит нелегкий выбор между Олесей Романо и Маргаритой Гавриловой. Девушки на последнем свидании скажут ведущему главные слова, которые и определят их дальнейшую судьбу.
У Ольги Бузовой тоже не все так просто. Поющей телеведущей предстоит сделать выбор между Валерием Поповичем и бывшим ухажером Романом Гриценко. Оба молодых человека практически на равных бились за сердце знаменитости, однако она еще не приняла решение, с кем в дальнейшем будет строить свою романтическую жизнь.
Последняя церемония на Бали станет особенно эмоциональной и должна буквально шокировать участников проекта. Как именно зрители ТНТ узнают совсем скоро, а пока им лишь остается гадать и делать ставки на то, кто же завладеет сердцами Батрутдинова и Бузовой.
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