Вновь набравшему обороты Льву Лещенко приходится работать из-за мизерной пенсии

По словам певца, его не привлекает перспектива валяться на диване и смотреть телевизор. Тем более, они с женой Ириной Багудиной просто не смогут существовать на ту сумму денег, которую им выделяет государство.
Лещенко признался, что его пенсионные выплаты равны сумме в 30700 рублей. Его возлюбленная получает всего 8 тысяч 62 копейки.
"Мне добавляют за звание народного артиста и как кавалеру четырех орденов "За заслуги перед Отечеством", – объяснила звезда.
Лев Валерьянович назвал враньем рассказы о том, что средняя пенсия в России равна 25 тысячам рублей. Такую сумму могут получать разве что силовики, уверен артист.
Любимец публики также рассказал, что сейчас он очень много работает. Исполнитель выступает на заказных мероприятиях, дает кассовые концерты и ведет общественную работу. У него свои собственные культурный и благотворительный фонды.
Моя популярность никак не снизилась. Наоборот, чувствую, что она сейчас выше, чем была 20-30 лет назад", – откровенно заявил Лещенко.
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