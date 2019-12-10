Лещенко вспомнил о вкладе Лужкова "в самый сложный момент"

Российский певец, народный артист РСФСР Лев Лещенко назвал большой утратой смерть экс-мэра Москвы Юрия Лужкова. Исполнитель назвал политика интересным, внимательным и деятельным человеком, сообщает "Подмосковье сегодня".
Лещенко отметил, что сделанное градоначальником в самый сложный момент перестройки является неоценимым вкладом для столицы. Артист добавил, что Лужков также отличался умением дружить и общаться с людьми.
Напомним, Лужков умер в возрасте 83 лет во время операции на сердце в Мюнхене.
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