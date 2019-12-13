Взбудораженная Шарлиз Терон сделала публичное признание

Светская львица узнала об этом, лежа в постели дома. При этом на ней был лишь коротенький халат. Услышав о номинации, знаменитость стала прыгать на кровати.
Снимавшие ее на камеру друзья запечатлели интимный момент: у Терон распахнулся край домашнего наряда. "Не ношу нижнее белье!" – со смехом крикнула звезда, поправляя халат.
Конечно, преданные товарищи "зацензурили" этот фрагмент. А голливудскую актрису ролик так позабавил, что она опубликовала его на своей странице в социальной сети "Инстаграм".
"Я была слишком взволнована по поводу номинации @sagawards для нашего актерского состава #BombshellMovie... Поздравляю всех вас, прекрасные люди! Я так благодарна за то, что была частью этого путешествия с вами!" – подписала пост Шарлиз.
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